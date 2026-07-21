Васильев уверен, что CAS удовлетворил иск российской стороны к IBU

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Васильев выразил уверенность в том, что CAS удовлетворил иск российской стороны к Международному союзу биатлонистов (IBU), но ждет удобного случая, чтобы озвучить его.
- Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что существуют хорошие судебные перспективы по иску ВФЛА к World Athletics и IBU.
- Васильев считает, что отстранение российских спортсменов от международной деятельности незаконно, так как они не нарушили ни одного пункта устава IBU.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск российской стороны к Международному союзу биатлонистов (IBU), но ждет удобного случая, чтобы озвучить его.
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил в колонке для РИА Новости, что существуют хорошие судебные перспективы по иску Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к World Athletics, а также к Международному союзу биатлонистов (IBU).
"По другим федерациям CAS уже вынес положительный вердикт, то есть отстранение наших спортсменов от международной деятельности было признано незаконным. Что мешает такой же вердикт вынести в отношении Союза биатлонистов России? Наши спортсмены не нарушили ни одного пункта устава IBU, следовательно, отстранение точно так же является незаконным", - сказал Васильев.
"У меня есть ощущение, что вердикт по этому вопросу уже вынесен, поскольку документы были поданы еще в декабре. Просто, видимо, ждут удобного случая для того, чтобы самый положительный для нас вердикт озвучить. Наверное, это произойдет ближе к сентябрю, когда будет конгресс IBU", - добавил он.