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Эксперт назвала вакцины, которые могут продлить жизнь пожилым людям - РИА Новости, 21.07.2026
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07:46 21.07.2026
Эксперт назвала вакцины, которые могут продлить жизнь пожилым людям

Ткачева: вакцина против гриппа может продлить жизнь пожилым людям

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медработник с вакциной . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вакцины против пневмококка и гриппа снижают риск инфекционных заболеваний у пожилых людей.
  • По словам гериатра Ольги Ткачевой, такие вакцины также продлевают жизнь, так как замедляют процессы старения.
  • Основные угрозы для пожилых людей — грипп и пневмококк, которые можно предотвратить с помощью вакцинации.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вакцины против пневмококка и гриппа снижают риск появления инфекционных заболеваний и продлевают жизнь пожилым людям, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"Если говорить о вакцинах, то вообще вакцины против пневмококка, против гриппа и других инфекций - это вакцины, которые не просто снижают риск инфекции, но они продлевают жизнь. Они замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс - это синдром воспаления, мощное воспаление, а любое воспаление ускоряет процесс старения", - сказала Ткачева.
Она добавила, что человек, делая прививку, не только предотвращает инфекционные заболевания, но и влияет на процесс старения. Ранее, по словам гериатра, о вакцинах не думали в таком контексте, но теперь вакцинация является геропротекцией, подчеркнула врач.
"Соответственно, здесь акцент вот именно у пожилых надо сделать на вакцины от гриппа и пневмококка, потому что, наверное, это основные угрозы для пожилого человека, которые мы можем сейчас предотвратить путем вакцинации", - заключила Ткачева.
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