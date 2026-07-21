Эксперт назвала вакцины, которые могут продлить жизнь пожилым людям

Краткий пересказ от РИА ИИ Вакцины против пневмококка и гриппа снижают риск инфекционных заболеваний у пожилых людей.

По словам гериатра Ольги Ткачевой, такие вакцины также продлевают жизнь, так как замедляют процессы старения.

Основные угрозы для пожилых людей — грипп и пневмококк, которые можно предотвратить с помощью вакцинации.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вакцины против пневмококка и гриппа снижают риск появления инфекционных заболеваний и продлевают жизнь пожилым людям, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

"Если говорить о вакцинах, то вообще вакцины против пневмококка, против гриппа и других инфекций - это вакцины, которые не просто снижают риск инфекции, но они продлевают жизнь. Они замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс - это синдром воспаления, мощное воспаление, а любое воспаление ускоряет процесс старения", - сказала Ткачева

Она добавила, что человек, делая прививку, не только предотвращает инфекционные заболевания, но и влияет на процесс старения. Ранее, по словам гериатра, о вакцинах не думали в таком контексте, но теперь вакцинация является геропротекцией, подчеркнула врач.