Краткий пересказ от РИА ИИ Украинец, обвиняемый в подрыве газопроводов "Северный поток", заявил, что работал на СБУ, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на обвинительное заключение.

Как отмечается, в этом он признался жене, когда находился в итальянском следственном изоляторе.

Утверждается, что против Кузнецова пока есть только косвенные доказательства, однако документ содержит несколько указаний на возможную причастность государственных структур Украины.

БЕРЛИН, 21 июл — РИА Новости. Гражданин Украины, обвиняемый в подрыве газопроводов "Северный поток", заявил, что работал на СБУ, передает телеканал Гражданин Украины, обвиняемый в подрыве газопроводов "Северный поток", заявил, что работал на СБУ, передает телеканал N-tv

"Сергей Кузнецов утверждает, что на момент преступления служил в ВСУ и работал на украинскую спецслужбу", — говорится в сообщении со ссылкой на обвинительное заключение федеральной прокуратуры Германии.

Его полный текст, как уточняется, оказался в распоряжении журнала Stern. По данным издания, такое признание обвиняемый сделал в телефонном разговоре с женой, когда находился в итальянском следственном изоляторе. Однако следователи пока располагают лишь косвенными доказательствами против Кузнецова.

При этом, как заключил N-tv, документ содержит несколько указаний на возможную причастность государственных структур Украины к подрыву.

О том, что Кузнецову предъявили первые официальные обвинения, в начале месяца сообщал телеканал ARD

Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.

Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила. Как заявлял российский постпред в ООН Василий Небензя, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта.