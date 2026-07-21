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Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" заявил, что работал на СБУ - РИА Новости, 22.07.2026
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21:31 21.07.2026 (обновлено: 00:54 22.07.2026)
Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" заявил, что работал на СБУ

N-tv: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" украинец признался в работе на СБУ

© REUTERS / Thilo SchmuelgenЗадержание гражданина Украины Сергея К. в Германии
Задержание гражданина Украины Сергея К. в Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Задержание гражданина Украины Сергея К. в Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинец, обвиняемый в подрыве газопроводов "Северный поток", заявил, что работал на СБУ, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на обвинительное заключение.
  • Как отмечается, в этом он признался жене, когда находился в итальянском следственном изоляторе.
  • Утверждается, что против Кузнецова пока есть только косвенные доказательства, однако документ содержит несколько указаний на возможную причастность государственных структур Украины.
БЕРЛИН, 21 июл — РИА Новости. Гражданин Украины, обвиняемый в подрыве газопроводов "Северный поток", заявил, что работал на СБУ, передает телеканал N-tv.
"Сергей Кузнецов утверждает, что на момент преступления служил в ВСУ и работал на украинскую спецслужбу", — говорится в сообщении со ссылкой на обвинительное заключение федеральной прокуратуры Германии.
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Его полный текст, как уточняется, оказался в распоряжении журнала Stern. По данным издания, такое признание обвиняемый сделал в телефонном разговоре с женой, когда находился в итальянском следственном изоляторе. Однако следователи пока располагают лишь косвенными доказательствами против Кузнецова.
При этом, как заключил N-tv, документ содержит несколько указаний на возможную причастность государственных структур Украины к подрыву.
О том, что Кузнецову предъявили первые официальные обвинения, в начале месяца сообщал телеканал ARD.
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