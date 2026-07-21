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В Минпросвещения рассказали, как изменится адаптация молодых учителей - РИА Новости, 21.07.2026
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07:40 21.07.2026
В Минпросвещения рассказали, как изменится адаптация молодых учителей

РИА Новости: в школах появится программа наставничества для молодых учитилей

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей.
  • Начинающий учитель должен получать поддержку наставника не менее одного года после начала педагогической деятельности.
  • Наставничество рассматривается как механизм поддержки и передачи профессионального опыта, а не как форма контроля.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Молодые учителя с 1 сентября получат дополнительную поддержку на старте карьеры благодаря системе наставничества, которая должна стать механизмом развития и передачи опыта, а не контроля, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, учитель истории и обществознания Классического пансиона МГУ им. М. В. Ломоносова Анна Борисова.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и благоприятных условий работы.
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"Согласно указу, начинающий учитель должен получать поддержку наставника не менее одного года после начала педагогической деятельности. Это решение имеет большое значение, поскольку первые годы работы являются наиболее сложным этапом профессионального пути педагога", - сказала Борисова.
Она отметила, что молодому специалисту необходимо не только применять полученные знания на практике, но и адаптироваться к образовательной среде, выстраивать отношения с учениками и родителями, осваивать современные методы обучения. Опытный наставник помогает быстрее преодолеть эти трудности, избежать профессиональных ошибок и сформировать уверенность в своих силах.
"Важно, что наставничество в указе рассматривается не как форма контроля, а как механизм поддержки и передачи профессионального опыта. Оно становится частью системы непрерывного развития учителя наряду с повышением квалификации и методическим сопровождением", - подчеркнула Борисова.
По ее мнению, эффективность наставничества во многом будет зависеть от его практической организации. Необходимо создать условия для полноценного взаимодействия - совместного планирования уроков, обсуждения профессиональных вопросов, обмена опытом и оказания методической помощи.
Борисова добавила, что наставниками должны быть не только опытные педагоги, но и специалисты, готовые делиться знаниями, поддерживать молодых коллег и способствовать их профессиональному росту.
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