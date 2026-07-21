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В Турции раскрыли планы покушения на Эрдогана по сценарию убийства Садата - РИА Новости, 21.07.2026
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10:08 21.07.2026
В Турции раскрыли планы покушения на Эрдогана по сценарию убийства Садата

Генерал Бююкбаш: Эрдогана в 2016 году хотели убить по сценарию Садата

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставной бригадный генерал ВС Турции Ибрагим Бююкбаш утверждает, что на Эрдогана в 2016 году готовилось покушение по сценарию убийства президента Египта Садата в 1981 году.
  • По словам генерала, сторонники запрещенной в Турции организации FETÖ планировали захватить президента в Мармарисе, доставить в аэропорт "Даламан", посадить на самолет иностранной авиакомпании и там убить.
  • В материалах расследования фигурирует самолет швейцарской компании Albinati Aeronautics, запросивший разрешение на срочный вылет незадолго до прибытия Эрдогана в "Даламан" и отменивший рейс вскоре после того, как президент покинул аэропорт.
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Отставной бригадный генерал ВС Турции Ибрагим Бююкбаш утверждает, что на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году готовилось покушение по сценарию убийства президента Египта Анвара Садата в 1981 году.
По словам генерала, незадолго до попытки госпереворота, совершенной 15 июля 2016 года, президент Турции должен был принять участие в военных учениях, однако программу отменили, обнаружив "подозрительную активность". Как утверждает Бююкбаш, позже выяснилось, что покушение на Эрдогана планировалось по аналогии с убийством президента Египта Анвара Садата во время военного парада в Каире в 1981 году.
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"Перед попыткой переворота готовилось несколько покушений на президента Эрдогана", — приводит газета Yeni Akit слова Бююкбаша.
Согласно данным генерала в отставке, за три месяца до попытки переворота сторонники запрещенной в Турции организации FETÖ, которую Анкара обвиняет в организации путча, также планировали захватить президента в Мармарисе, доставить в аэропорт "Даламан", посадить на самолет иностранной авиакомпании и там убить.
По утверждению Бююкбаша, в материалах расследования фигурирует самолет швейцарской компании Albinati Aeronautics, запросивший разрешение на срочный вылет незадолго до прибытия Эрдогана в "Даламан" и отменивший рейс вскоре после того, как президент покинул аэропорт. Генерал также добавил, что в деле упоминаются иностранные пассажиры этого самолета, которые затем покинули Турцию.
Подтверждения его словам газета не приводит. Власти пока не комментировали заявления генерала.
В ночь на 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате которой погибли более 250 человек. В ночь переворота Эрдоган находился на отдыхе в Мармарисе и покинул гостиницу незадолго до прибытия группы военных, впоследствии осужденных за попытку его убийства. После подавления путча в Турции были проведены масштабные расследования и судебные процессы в отношении предполагаемых участников заговора.
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