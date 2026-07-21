Игдисамов выразил надежду на усиление состава ЦСКА в трансферное окно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер ЦСКА Игдисамов выразил надежду на усиление состава футбольного клуба в летнее трансферное окно.
- ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте в чемпионате России, набрав 51 очко.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в разговоре с РИА Новости выразил надежду на усиление состава московского футбольного клуба в летнее трансферное окно.
ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте в чемпионате России, набрав 51 очко.
"Идет работа по трансферам. Не могу сказать, кто придет, а кто не придет, потому что это зависит не от меня. Надеюсь, что будет усиление", - сказал Игдисамов.