ЦИК не выявил среди кандидатов в Госдуму иноагентов или экстремистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия России не выявила среди кандидатов в депутаты Государственной думы иностранных агентов или лиц, причастных к действиям экстремистских или террористических организаций.

На выборах впервые применяется сервис Минюста России для проверки сведений о кандидатах.

Проверка кандидатов будет продолжена.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в ходе проверки кандидатов в депутаты Государственной думы не выявила среди них иностранных агентов или лиц, причастных к действиям экстремистских или террористических организаций, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов.

Член Центризбиркома в ходе заседания комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщил, что в этом году впервые на выборах применяется специально созданный Минюстом России сервис, позволяющий проверить сведения о кандидате в течение нескольких часов после внесения их в государственную автоматизированную систему "Выборы".

"Речь идет о проверке наличия статуса иностранного агента и на причастность их к действиям экстремистской или террористической организации. Мы проверили всех поступивших кандидатов... Партиями, которым мы заверили списки, таких нарушений не допущено", - сказал Борисов, отметив, что проверка кандидатов будет продолжена.