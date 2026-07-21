ЦИК не выявил среди кандидатов в Госдуму иноагентов или экстремистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия России не выявила среди кандидатов в депутаты Государственной думы иностранных агентов или лиц, причастных к действиям экстремистских или террористических организаций.
- На выборах впервые применяется сервис Минюста России для проверки сведений о кандидатах.
- Проверка кандидатов будет продолжена.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в ходе проверки кандидатов в депутаты Государственной думы не выявила среди них иностранных агентов или лиц, причастных к действиям экстремистских или террористических организаций, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов.
Член Центризбиркома в ходе заседания комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщил, что в этом году впервые на выборах применяется специально созданный Минюстом России сервис, позволяющий проверить сведения о кандидате в течение нескольких часов после внесения их в государственную автоматизированную систему "Выборы".
"Речь идет о проверке наличия статуса иностранного агента и на причастность их к действиям экстремистской или террористической организации. Мы проверили всех поступивших кандидатов... Партиями, которым мы заверили списки, таких нарушений не допущено", - сказал Борисов, отметив, что проверка кандидатов будет продолжена.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
Все о выборах депутатов Госдумы
20 июля, 14:45