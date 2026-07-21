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ЦИК не выявил среди кандидатов в Госдуму иноагентов или экстремистов - РИА Новости, 21.07.2026
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18:11 21.07.2026
ЦИК не выявил среди кандидатов в Госдуму иноагентов или экстремистов

ЦИК не выявил среди кандидатов в Госдуму иноагентов или причастных к экстремизму

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в здании ЦИК
Российский флаг в здании ЦИК - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский флаг в здании ЦИК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России не выявила среди кандидатов в депутаты Государственной думы иностранных агентов или лиц, причастных к действиям экстремистских или террористических организаций.
  • На выборах впервые применяется сервис Минюста России для проверки сведений о кандидатах.
  • Проверка кандидатов будет продолжена.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в ходе проверки кандидатов в депутаты Государственной думы не выявила среди них иностранных агентов или лиц, причастных к действиям экстремистских или террористических организаций, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов.
Член Центризбиркома в ходе заседания комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщил, что в этом году впервые на выборах применяется специально созданный Минюстом России сервис, позволяющий проверить сведения о кандидате в течение нескольких часов после внесения их в государственную автоматизированную систему "Выборы".
"Речь идет о проверке наличия статуса иностранного агента и на причастность их к действиям экстремистской или террористической организации. Мы проверили всех поступивших кандидатов... Партиями, которым мы заверили списки, таких нарушений не допущено", - сказал Борисов, отметив, что проверка кандидатов будет продолжена.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
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