В ЦИК назвали безопасность всех участников выборов безусловным приоритетом

Краткий пересказ от РИА ИИ Безопасность всех участников избирательного процесса является безусловным приоритетом для ЦИК.

Обеспечение безопасности голосования достигается через взаимодействие ЦИК с правоохранительными органами и другими структурами.

Задача ЦИК — организовать и провести свободные выборы в соответствии с законом, обеспечив безопасность всех участников процесса.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Безопасность всех участников избирательного процесса - партий, кандидатов, организаторов выборов, представителей СМИ, общественных и международных наблюдателей, избирателей - безусловный приоритет для ЦИК, заявил член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов.

"Сегодня безопасность всех участников избирательного процесса - безусловный приоритет для организаторов выборов, но это не предлог для ограничения гарантированных Конституцией законных прав и свобод наших граждан", - сказал Борисов в ходе заседания комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Член Центризбиркома отметил, что в целях обеспечения безопасности голосования комиссией налажено оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, профильными министерствами, ведомствами, службами, правозащитными и общественными объединениями.

"Наша задача организовать и провести свободные выборы в точном соответствии с законом, обеспечив при этом безопасность всех участников избирательного процесса: политических партий, кандидатов, организаторов выборов, представителей средств массовой информации, общественных и международных наблюдателей, а также, и это в первую очередь, избирателей", - подчеркнул он.