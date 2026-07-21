Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК назвали безопасность всех участников выборов безусловным приоритетом - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
17:03 21.07.2026
В ЦИК назвали безопасность всех участников выборов безусловным приоритетом

В ЦИК назвали безопасность всех участников избирательного процесса приоритетом

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безопасность всех участников избирательного процесса является безусловным приоритетом для ЦИК.
  • Обеспечение безопасности голосования достигается через взаимодействие ЦИК с правоохранительными органами и другими структурами.
  • Задача ЦИК — организовать и провести свободные выборы в соответствии с законом, обеспечив безопасность всех участников процесса.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Безопасность всех участников избирательного процесса - партий, кандидатов, организаторов выборов, представителей СМИ, общественных и международных наблюдателей, избирателей - безусловный приоритет для ЦИК, заявил член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов.
"Сегодня безопасность всех участников избирательного процесса - безусловный приоритет для организаторов выборов, но это не предлог для ограничения гарантированных Конституцией законных прав и свобод наших граждан", - сказал Борисов в ходе заседания комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Члены избиркомов готовы провести выборы в любых условиях, заявила Памфилова
20 июля, 23:20
Член Центризбиркома отметил, что в целях обеспечения безопасности голосования комиссией налажено оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, профильными министерствами, ведомствами, службами, правозащитными и общественными объединениями.
"Наша задача организовать и провести свободные выборы в точном соответствии с законом, обеспечив при этом безопасность всех участников избирательного процесса: политических партий, кандидатов, организаторов выборов, представителей средств массовой информации, общественных и международных наблюдателей, а также, и это в первую очередь, избирателей", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
Выборы депутатов Госдумы
Все о выборах депутатов Госдумы
20 июля, 14:45
 
Выборы в Государственную думуОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаИгорь БорисовВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала