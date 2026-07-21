Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
- Потери украинских вооруженных формирований составили до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив тактическое положение, уничтожили за сутки до 355 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка, Димитровка Днепропетровской области, Сергеевка, Анновка, Светлое, Белицкое и Доброполье Донецкой Народной Республики," - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Потери украинских вооруженных формирований составили "до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18