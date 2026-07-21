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Трамп пригрозил атаковать связанные с ядерной программой объекты в Иране - РИА Новости, 21.07.2026
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19:11 21.07.2026 (обновлено: 19:49 21.07.2026)
Трамп пригрозил атаковать связанные с ядерной программой объекты в Иране

Трамп: США вскоре атакуют район горы Пикакс, где Тегеран якобы обогащает уран

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил о намерении поражать любые цели в Иране, связанные с ядерной программой.
  • По его словам, одной из них вскоре станет район горы Пикакс.
  • СМИ сообщали, что Тегеран якобы перебросил туда тысячи центрифуг для обогащения урана.
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Вашингтон намерен поражать любые цели в Иране, которые посчитает связанными с ядерной программой, заявил президент США Дональд Трамп.
"Они, возможно, пытаются восстановить один из объектов. Мы нанесем удар <...> по любому объекту, где они хотя бы помышляют о ядерной деятельности", — сказал он во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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По его словам, одной из таких целей вскоре станет район горы Пикакс. Как ранее писала газета The Wall Street Journal, Тегеран переместил в подземный комплекс внутри нее тысячи центрифуг для обогащения урана.
По данным издания, эту информацию Штатам предоставила израильская разведка, а власти в Тель-Авиве пытаются убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по ядерным объектам в исламской республике.
В то же время, как передавал портал Axios, посредники представили Вашингтону предложение о десятидневном прекращении огня. Источники сообщают, что Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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