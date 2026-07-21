Трамп пригрозил атаковать связанные с ядерной программой объекты в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил о намерении поражать любые цели в Иране, связанные с ядерной программой.

По его словам, одной из них вскоре станет район горы Пикакс.

СМИ сообщали, что Тегеран якобы перебросил туда тысячи центрифуг для обогащения урана.

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Вашингтон намерен поражать любые цели в Иране, которые посчитает связанными с ядерной программой, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они, возможно, пытаются восстановить один из объектов. Мы нанесем удар <...> по любому объекту, где они хотя бы помышляют о ядерной деятельности", — сказал он во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме.

По его словам, одной из таких целей вскоре станет район горы Пикакс. Как ранее писала газета The Wall Street Journal, Тегеран переместил в подземный комплекс внутри нее тысячи центрифуг для обогащения урана.

По данным издания, эту информацию Штатам предоставила израильская разведка, а власти в Тель-Авиве пытаются убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по ядерным объектам в исламской республике.

В то же время, как передавал портал Axios , посредники представили Вашингтону предложение о десятидневном прекращении огня. Источники сообщают, что Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.