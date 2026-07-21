На заводе "АГР Холдинг" запустили производство седана Tenet A8

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская автомобилестроительная группа «АГР Холдинг» запустила производство полного цикла седана Tenet A8.
- Производство запущено на заводе в Шушарах после его полного технического переоснащения в рамках стратегического партнерства с компанией Defetoo.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская автомобилестроительная группа "АГР Холдинг" запустила производство полного цикла седана Tenet A8 на своем заводе в Шушарах, сообщила компания.
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"На высокотехнологичном заводе холдинга "АГР" в Шушарах (Санкт-Петербург), прошедшем полное техническое переоснащение, стартовало производство полного цикла седана Tenet A8... Проект реализован в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo", - говорится в сообщении.
Автомобиль представляет пятиместный переднеприводный седан длиной 4,8 метра, шириной 1,8 метра и высотой 1,5 метра.
Новая модель будет выпускаться в двух версиях. Первая получит турбированный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Для второй версии предусмотрен бензиновый мотор объемом 2 литра с турбиной и мощностью 197 лошадиных сил, который будет работать в паре с 8-ступенчатой гидротрансформаторной коробкой передач "автомат".
"АГР Холдинг" (владелец бывших заводов Volkswagen в Калуге, Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге) и китайская компания Defetoo с августа 2025 года выпускают по полному циклу кроссоверы под брендом Tenet на заводе в Калуге.