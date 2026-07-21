На заводе "АГР Холдинг" запустили производство седана Tenet A8

"На высокотехнологичном заводе холдинга "АГР" в Шушарах (Санкт-Петербург), прошедшем полное техническое переоснащение, стартовало производство полного цикла седана Tenet A8... Проект реализован в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo", - говорится в сообщении .

Новая модель будет выпускаться в двух версиях. Первая получит турбированный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Для второй версии предусмотрен бензиновый мотор объемом 2 литра с турбиной и мощностью 197 лошадиных сил, который будет работать в паре с 8-ступенчатой гидротрансформаторной коробкой передач "автомат".