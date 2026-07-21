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США конфисковали более тысячи доменов с незаконными трансляциями ЧМ - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
08:15 21.07.2026
США конфисковали более тысячи доменов с незаконными трансляциями ЧМ

США конфисковали более тысячи доменов с незаконными трансляциями ЧМ по футболу

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США конфисковали более тысячи интернет-доменов, которые использовались для незаконной трансляции матчей чемпионата мира по футболу.
  • Конфискация доменов проводилась в рамках трех операций.
  • Одна из операций включала конфискацию почти 400 доменов в конце июня.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти США конфисковали более 1 тысячи интернет-доменов, которые использовались для незаконной трансляции матчей чемпионата мира по футболу, заявило министерство юстиции США.
В конце июня агентство Рейтер со ссылкой на американское министерство юстиции и министерство внутренней безопасности сообщало, что власти США конфисковали почти 400 интернет-доменов, которые использовались для незаконной трансляции матчей чемпионата мира по футболу.
«
"Министерство юстиции США сегодня (20 июля - ред.) объявило об успешном изъятии более 1 тысячи доменов, которые использовались для несанкционированной трансляции матчей финальной части чемпионата мира по футболу ФИФА в нарушение американского законодательства об авторском праве", - говорится в заявлении на сайте минюста.
В заявлении уточняется, что изъятие доменов произошло во время трех операций. Одна из них включает конфискацию 400 доменов в конце июня.
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