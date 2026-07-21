США конфисковали более тысячи доменов с незаконными трансляциями ЧМ

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти США конфисковали более 1 тысячи интернет-доменов, которые использовались для незаконной трансляции матчей чемпионата мира по футболу, заявило министерство юстиции США.

В заявлении уточняется, что изъятие доменов произошло во время трех операций. Одна из них включает конфискацию 400 доменов в конце июня.