США конфисковали более тысячи доменов с незаконными трансляциями ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти США конфисковали более тысячи интернет-доменов, которые использовались для незаконной трансляции матчей чемпионата мира по футболу.
- Конфискация доменов проводилась в рамках трех операций.
- Одна из операций включала конфискацию почти 400 доменов в конце июня.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти США конфисковали более 1 тысячи интернет-доменов, которые использовались для незаконной трансляции матчей чемпионата мира по футболу, заявило министерство юстиции США.
В конце июня агентство Рейтер со ссылкой на американское министерство юстиции и министерство внутренней безопасности сообщало, что власти США конфисковали почти 400 интернет-доменов, которые использовались для незаконной трансляции матчей чемпионата мира по футболу.
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"Министерство юстиции США сегодня (20 июля - ред.) объявило об успешном изъятии более 1 тысячи доменов, которые использовались для несанкционированной трансляции матчей финальной части чемпионата мира по футболу ФИФА в нарушение американского законодательства об авторском праве", - говорится в заявлении на сайте минюста.
В заявлении уточняется, что изъятие доменов произошло во время трех операций. Одна из них включает конфискацию 400 доменов в конце июня.