В США изъяли свыше 700 дронов за время проведения ЧМ, утверждают власти

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские силовики изъяли более 700 беспилотников и конфисковали контрафактные товары на сумму 32,2 миллиона долларов во время чемпионата мира по футболу.

Произведены более 673 арестов по обвинениям, связанным с торговлей людьми, спасены 61 взрослый и 13 несовершеннолетних.

НЬЮ-ЙОРК, 21 июл - РИА Новости. Американские силовики изъяли свыше 700 беспилотников за время проведения чемпионата мира по футболу в местах проведения турнира, а также конфисковали контрафактные товары на десятки миллионов долларов, сообщил глава министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин.

По данным Маллина, которые он привел в соцсети Х, за время турнира было изъято свыше 700 БПЛА. Правоохранители также конфисковали около 416 тысяч единиц контрафактной продукции общей стоимостью 32,2 миллиона долларов.

Кроме того, были произведены более 673 арестов по обвинениям, связанным с торговлей людьми.

Были спасены 61 взрослый и 13 несовершеннолетних.