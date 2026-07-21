Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие группировки войск «Восток» взяли в плен шестерых украинских боевиков в Днепропетровской области.
- Пленные были в состоянии алкогольного опьянения.
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли в плен шестерых украинских боевиков в состоянии алкогольного опьянения в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки с позывным Копченный.
Собеседник агентства сообщил, что российские бойцы заметили по звукам, доносившимся с украинских позиций, что находившиеся там бойцы употребляют алкоголь. По его словам, после того как на опорном пункте наступила тишина, трое российских военных скрытно приблизились к позициям противника и проникли в окоп.
"Потом слышим, затихло все, тишина. Потихоньку продвинулись по темноте. Подползли, заползли в окоп к ним. Открыли дверь, они все там спят. Ну, шесть человек было. Пили водку они, мы их взяли в плен", - рассказал Копченный.