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Бойцы ВС России взяли в плен пьяных боевиков ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.07.2026
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07:03 21.07.2026
Бойцы ВС России взяли в плен пьяных боевиков ВСУ в Днепропетровской области

РИА Новости: бойцы ВС РФ пленили пьяных военных ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Восток» взяли в плен шестерых украинских боевиков в Днепропетровской области.
  • Пленные были в состоянии алкогольного опьянения.
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли в плен шестерых украинских боевиков в состоянии алкогольного опьянения в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки с позывным Копченный.
Собеседник агентства сообщил, что российские бойцы заметили по звукам, доносившимся с украинских позиций, что находившиеся там бойцы употребляют алкоголь. По его словам, после того как на опорном пункте наступила тишина, трое российских военных скрытно приблизились к позициям противника и проникли в окоп.
"Потом слышим, затихло все, тишина. Потихоньку продвинулись по темноте. Подползли, заползли в окоп к ним. Открыли дверь, они все там спят. Ну, шесть человек было. Пили водку они, мы их взяли в плен", - рассказал Копченный.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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