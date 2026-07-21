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Боец "Востока" рассказал о боях с иностранными наемниками в Вольном - РИА Новости, 21.07.2026
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Боец "Востока" рассказал о боях с иностранными наемниками в Вольном

РИА Новости: бойцы ВС РФ сражались с иностранными наемниками в Вольном

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Восток» вступали в бой с иностранными наемниками при освобождении населенного пункта Вольное в Днепропетровской области.
  • Иностранные наемники оказывают более упорное сопротивление в ходе боестолкновений, но российские подразделения выполняют поставленные задачи.
  • Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Вольное силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" во время освобождения населенного пункта Вольное в Днепропетровской области вступали в бой с иностранными наемниками, рассказал РИА Новости стрелок группировки с позывным Филипок.
Филипок сообщил, что что иностранные бойцы, в отличие от многих украинских военнослужащих, оказывают более упорное сопротивление в ходе боестолкновений.
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"Есть афроамериканцы, если говорить в бою иностранные наемники в основном грамотные. Эти огрызаются до талого, но в конечном итоге мы все равно побеждаем", - рассказал Филипок.
По словам военнослужащего, несмотря на сопротивление иностранных наемников, российские подразделения выполнили поставленные задачи в ходе боев за Вольное.
"Мы-то богоугодное дело делаем, они, наверное, от дьявола шагают", - добавил собеседник агентства.
Минобороны России 19 июля сообщило об освобождении населенного пункта Вольное в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".
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