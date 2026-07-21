Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие группировки войск «Восток» вступали в бой с иностранными наемниками при освобождении населенного пункта Вольное в Днепропетровской области.
- Иностранные наемники оказывают более упорное сопротивление в ходе боестолкновений, но российские подразделения выполняют поставленные задачи.
- Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Вольное силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" во время освобождения населенного пункта Вольное в Днепропетровской области вступали в бой с иностранными наемниками, рассказал РИА Новости стрелок группировки с позывным Филипок.
Филипок сообщил, что что иностранные бойцы, в отличие от многих украинских военнослужащих, оказывают более упорное сопротивление в ходе боестолкновений.
"Есть афроамериканцы, если говорить в бою иностранные наемники в основном грамотные. Эти огрызаются до талого, но в конечном итоге мы все равно побеждаем", - рассказал Филипок.
По словам военнослужащего, несмотря на сопротивление иностранных наемников, российские подразделения выполнили поставленные задачи в ходе боев за Вольное.
"Мы-то богоугодное дело делаем, они, наверное, от дьявола шагают", - добавил собеседник агентства.
Минобороны России 19 июля сообщило об освобождении населенного пункта Вольное в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".