ВС России форсировали реку Гайчур при штурме тактической высоты в Вольном

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" форсировали реку Гайчур и начали штурм тактической высоты у населенного пункта Вольное в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки с позывным Филипиок.

Филипиок сообщил, что российские штурмовые группы скрытно преодолели реку, используя особенности местности для маскировки, после чего вышли к населенному пункту Вольное.

"Мы форсировали реку Гайчур, прям шли по ней, прятались, то есть прикрывались осокой, кустами. Сложновато было, ничего, преодолели. Группами подошли поближе, населенный пункт находится на высоте, высоту трудно взять. Мы подошли по низине к высоте, к Вольному", - рассказал военный.