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ВС России форсировали реку Гайчур при штурме тактической высоты в Вольном - РИА Новости, 21.07.2026
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ВС России форсировали реку Гайчур при штурме тактической высоты в Вольном

Бойцы "Востока" форсировали реку Гайчур при штурме тактической высоты в Вольном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Восток» форсировали реку Гайчур.
  • Российские штурмовые группы вышли к населенному пункту Вольное, который находится на тактически важной высоте.
  • Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Вольное силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" форсировали реку Гайчур и начали штурм тактической высоты у населенного пункта Вольное в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки с позывным Филипиок.
Филипиок сообщил, что российские штурмовые группы скрытно преодолели реку, используя особенности местности для маскировки, после чего вышли к населенному пункту Вольное.
"Мы форсировали реку Гайчур, прям шли по ней, прятались, то есть прикрывались осокой, кустами. Сложновато было, ничего, преодолели. Группами подошли поближе, населенный пункт находится на высоте, высоту трудно взять. Мы подошли по низине к высоте, к Вольному", - рассказал военный.
По словам военнослужащего, противник оказывал ожесточенное сопротивление, широко применяя беспилотники для удержания тактической важной высоты.
Минобороны России 19 июля сообщило об освобождении населенного пункта Вольное в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".
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