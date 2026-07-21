"Он неисправим": Колосков призвал наказать Соболева за провокацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что форварда петербургского «Зенита» Александра Соболева следует наказать за провокацию в матче Суперкубка страны с московским «Спартаком».
- В матче произошла массовая потасовка, после того как Соболев сравнял счет и эмоционально обратился к трибуне болельщиков «Спартака».
- Александр Соболев вызван на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что форварда петербургского "Зенита" Александра Соболева следует наказать за провокацию в матче Суперкубка страны с московским "Спартаком".
Встреча прошла в Нижнем Новгороде в субботу и завершилась победой "Зенита" (1:1, 4:2 - по пенальти). В добавленное время экс-игрок "красно-белых" Соболев сравнял счет, после чего эмоционально обратился к трибуне болельщиков "Спартака". Затем на поле произошла массовая потасовка с участием футболистов и представителей обеих команд. С сектора "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. Игрок позднее принес извинения. Он вызван на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС.
"С Соболевым что-то подобное происходит уже не в первый раз. Про таких говорят - хоть кол на голове теши. Сегодня он извинился, а завтра опять будет то же самое. Но любая провокация должна быть наказана", - сказал Колосков.
"Я не знаю, какое решение примет КДК, но для меня абсолютно понятно, что он неисправимый человек", - добавил собеседник агентства.