Рейтинг@Mail.ru
"Он неисправим": Колосков призвал наказать Соболева за провокацию - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:42 21.07.2026 (обновлено: 15:48 21.07.2026)
"Он неисправим": Колосков призвал наказать Соболева за провокацию

Колосков: Соболева надо наказать за провокацию, но ему хоть кол на голове теши

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Александр Соболев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что форварда петербургского «Зенита» Александра Соболева следует наказать за провокацию в матче Суперкубка страны с московским «Спартаком».
  • В матче произошла массовая потасовка, после того как Соболев сравнял счет и эмоционально обратился к трибуне болельщиков «Спартака».
  • Александр Соболев вызван на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что форварда петербургского "Зенита" Александра Соболева следует наказать за провокацию в матче Суперкубка страны с московским "Спартаком".
Встреча прошла в Нижнем Новгороде в субботу и завершилась победой "Зенита" (1:1, 4:2 - по пенальти). В добавленное время экс-игрок "красно-белых" Соболев сравнял счет, после чего эмоционально обратился к трибуне болельщиков "Спартака". Затем на поле произошла массовая потасовка с участием футболистов и представителей обеих команд. С сектора "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. Игрок позднее принес извинения. Он вызван на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС.
"С Соболевым что-то подобное происходит уже не в первый раз. Про таких говорят - хоть кол на голове теши. Сегодня он извинился, а завтра опять будет то же самое. Но любая провокация должна быть наказана", - сказал Колосков.
"Я не знаю, какое решение примет КДК, но для меня абсолютно понятно, что он неисправимый человек", - добавил собеседник агентства.
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Колосков прокомментировал конкуренцию "Спартака" и "Зенита"
Вчера, 14:13
 
ФутболСпортВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)Суперкубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Приданкина
    П. Удварди
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    А. Шевченко
    376
    664
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    С. Бейлек
    661
    736
  • Теннис
    Завершен
    С. Соррибес-Тормо
    А. Чараева
    651
    376
  • Теннис
    Завершен
    А. Рус
    Э. Аванесян
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    С. Вавринка
    Р. А. Бурручага
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Ларн
    Црвена Звезда
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала