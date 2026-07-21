Экипаж Сотникова выиграл второй этап чемпионата России по ралли-рейдам

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экипаж Дмитрия Сотникова из команды "КАМАЗ-мастер" выиграл второй этап чемпионата России по ралли-рейдам - баху "Холмы России" в Ульяновской и Самарской области.

"Уже после финиша узнали, что Вязович перевернулся. В последний день все рисковали, и Сергею не повезло - видимо, где-то ошибся. Слава богу, что с экипажем все в порядке. Два наших экипажа приехали первым и вторым", - цитирует Николаева сайт команды "КАМАЗ-мастер".