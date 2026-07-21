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Экипаж Сотникова выиграл второй этап чемпионата России по ралли-рейдам - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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17:49 21.07.2026
Экипаж Сотникова выиграл второй этап чемпионата России по ралли-рейдам

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-мастер" выиграл второй этап ЧР по ралли-рейдам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкипаж команды KAMAZ-Master в составе Дмитрия Сотникова и Руслана Ахмадеева
Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Дмитрия Сотникова и Руслана Ахмадеева - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл второй этап чемпионата России по ралли-рейдам — баху «Холмы России».
  • Экипаж Эдуарда Николаева занял второе место, а тройку лидеров замкнул белорусский экипаж Виталия Мурылева.
  • Шедший вторым перед последним спецучастком экипаж Сергея Вязовича не смог закончить гонку, попав в аварию.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экипаж Дмитрия Сотникова из команды "КАМАЗ-мастер" выиграл второй этап чемпионата России по ралли-рейдам - баху "Холмы России" в Ульяновской и Самарской области.
Во вторник участники проехали заключительный, шестой спецучасток протяженностью 198,24 км.
Сотников выиграл генеральную классификацию со временем 8 часов 24 минуты 9 секунд. Второе место занял экипаж Эдуарда Николаева из "КАМАЗ-мастер" (отставание - 4 минуты 52 секунды). Замкнул тройку белорусский экипаж Виталия Мурылева на "МАЗ-Спортавто" (+32.12).
Шедший вторым перед последним спецучастком экипаж белоруса Сергея Вязовича на "МАЗ-Спортавто" не смог закончить гонку, попав в аварию.
"Уже после финиша узнали, что Вязович перевернулся. В последний день все рисковали, и Сергею не повезло - видимо, где-то ошибся. Слава богу, что с экипажем все в порядке. Два наших экипажа приехали первым и вторым", - цитирует Николаева сайт команды "КАМАЗ-мастер".
Третий этап чемпионата "Уральский рубеж" пройдет 9–13 сентября в Челябинской области.
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КАМАЗ-мастерДмитрий Сотников (спортсмен, КАМАЗ)
 
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