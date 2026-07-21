Ученые предупредили о возможной магнитной буре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ИКИ РАН сообщили о плановом росте скорости солнечного ветра.
- По словам ученых, в ближайшие часы может начаться магнитная буря.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Скорость солнечного ветра начала планово расти, в ближайшие часы может начаться магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Начался плановый рост скорости солнечного ветра. Пока он умеренный, но пик прогнозировался на конец дня, ближе к ночи, так что все идет по графику. Плотность ветра тоже растет, причем даже более интенсивно, что также соответствует современным представлениям. Быстрая плазма солнечного ветра при движении от Солнца к Земле, словно ковш экскаватора, сгребает перед собой межпланетное вещество и создает перед своим фронтом зону повышенной плотности", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
По словам ученых, рост скорости солнечного ветра пока развивается строго "по учебнику".
"Осталось понять, пройдет ли как в учебниках магнитная буря - она может начаться уже в ближайшие часы", - отметили в лаборатории.