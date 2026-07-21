Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о возможной магнитной буре - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:57 21.07.2026
Ученые предупредили о возможной магнитной буре

В ИКИ РАН предупредили о возможной магнитной буре

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ИКИ РАН сообщили о плановом росте скорости солнечного ветра.
  • По словам ученых, в ближайшие часы может начаться магнитная буря.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Скорость солнечного ветра начала планово расти, в ближайшие часы может начаться магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Начался плановый рост скорости солнечного ветра. Пока он умеренный, но пик прогнозировался на конец дня, ближе к ночи, так что все идет по графику. Плотность ветра тоже растет, причем даже более интенсивно, что также соответствует современным представлениям. Быстрая плазма солнечного ветра при движении от Солнца к Земле, словно ковш экскаватора, сгребает перед собой межпланетное вещество и создает перед своим фронтом зону повышенной плотности", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
По словам ученых, рост скорости солнечного ветра пока развивается строго "по учебнику".
"Осталось понять, пройдет ли как в учебниках магнитная буря - она может начаться уже в ближайшие часы", - отметили в лаборатории.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека
2 июня, 12:25
 
НаукаЗемляРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала