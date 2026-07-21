Ученые предупредили о возможной магнитной буре

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Скорость солнечного ветра начала планово расти, в ближайшие часы может начаться магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, рост скорости солнечного ветра пока развивается строго "по учебнику".

"Осталось понять, пройдет ли как в учебниках магнитная буря - она может начаться уже в ближайшие часы", - отметили в лаборатории.