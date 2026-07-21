Футболист умер на пробежке в возрасте 26 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист эстонского футбольного клуба «Харью» Усалифа Инди умер в возрасте 26 лет.
- Смерть произошла во время пробежки в Португалии, в ночь на понедельник.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Футболист эстонского футбольного клуба "Харью" Усалифа Инди умер в возрасте 26 лет во время пробежки в Португалии, сообщает Record.
Инцидент произошел в ночь на понедельник. Футболист почувствовал себя плохо во время пробежки в одном из районов Реторта (округ Брага, Португалия).
Скорую помощь на место вызвал случайный прохожий. Несмотря на усилия бригад работников, смерть была констатирована на месте.
Инди является воспитанником "Порту" и на протяжении карьеры выступал за португальские клубы "Униан Лейрия", "Валадареш Гайя", "Педраш Рубраш", "Витория Сернаше" и "Вила Меан".