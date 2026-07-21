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Футболист умер на пробежке в возрасте 26 лет - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
15:21 21.07.2026 (обновлено: 15:32 21.07.2026)
Футболист умер на пробежке в возрасте 26 лет

Футболист эстонского "Харью" Усалифа Инди умер на пробежке в возрасте 26 лет

© Фото : Idoloásis FutebolФутболист эстонского футбольного клуба "Харью" Усалифа Инди
Футболист эстонского футбольного клуба Харью Усалифа Инди - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Idoloásis Futebol
Футболист эстонского футбольного клуба "Харью" Усалифа Инди. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист эстонского футбольного клуба «Харью» Усалифа Инди умер в возрасте 26 лет.
  • Смерть произошла во время пробежки в Португалии, в ночь на понедельник.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Футболист эстонского футбольного клуба "Харью" Усалифа Инди умер в возрасте 26 лет во время пробежки в Португалии, сообщает Record.
Инцидент произошел в ночь на понедельник. Футболист почувствовал себя плохо во время пробежки в одном из районов Реторта (округ Брага, Португалия).
Скорую помощь на место вызвал случайный прохожий. Несмотря на усилия бригад работников, смерть была констатирована на месте.
Инди является воспитанником "Порту" и на протяжении карьеры выступал за португальские клубы "Униан Лейрия", "Валадареш Гайя", "Педраш Рубраш", "Витория Сернаше" и "Вила Меан".
 
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