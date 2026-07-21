Хорошо, если главой FIDE станет россиянин, заявил Карякин

"Я считаю, что у каждого человека есть полное право на свое мнение. Кирсан Николаевич - заслуженный человек и в свое время много сделал для развития шахмат. И я признателен ему за то, что он меня в 2004 году лично номинировал на участие в чемпионате мира в Триполи. Мне было всего 14 лет, и я тогда получил бесценный опыт. Это позволило мне в следующих чемпионатах и Кубках мира чувствовать себя более уверенно", - сказал Карякин, комментируя заявление Илюмжинова.