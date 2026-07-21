Хорошо, если главой FIDE станет россиянин, заявил Карякин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирсан Илюмжинов, экс-президент Международной шахматной федерации (FIDE), объявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента организации.
- Федерация шахмат России выдвинула своим кандидатом действующего президента FIDE Аркадия Дворковича.
- Выборы пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде в третьей декаде сентября.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов многое сделал для развития вида спорта, и будет здорово, если в здоровой конкуренции на предстоящих выборах главы организации победит кто-то из двух россиян, заявил РИА Новости вице-чемпион мира и сенатор РФ Сергей Карякин.
Возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год россиянин Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах президента организации. Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом действующего президента FIDE представителя России Аркадия Дворковича. Выборы пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в третьей декаде сентября.
"Я считаю, что у каждого человека есть полное право на свое мнение. Кирсан Николаевич - заслуженный человек и в свое время много сделал для развития шахмат. И я признателен ему за то, что он меня в 2004 году лично номинировал на участие в чемпионате мира в Триполи. Мне было всего 14 лет, и я тогда получил бесценный опыт. Это позволило мне в следующих чемпионатах и Кубках мира чувствовать себя более уверенно", - сказал Карякин, комментируя заявление Илюмжинова.
"Для более точной оценки ситуации важно также знать, кто входит в команду Кирсана Николаевича. Я за здоровую конкуренцию, и было бы хорошо, чтобы в ней победил кто-то из россиян", - подчеркнул собеседник агентства.
Дворковича в 2018 году избрали президентом FIDE, а в 2022 переизбрали на новый срок. О своем желании участвовать в выборах ранее также заявили немецкие предприниматели и организаторы крупных шахматных турниров - Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер.
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