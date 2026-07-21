Валуев высказался о шансах России на ЧМ-2026

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что сборная России по футболу не смогла бы побороться за медали на прошедшем чемпионате мира.

"Итог в принципе оказался логичным. Что касается шансов сборной России, то сейчас бы в финал команда не прошла. Не дрались бы за призовые места. Выход из группы тоже во многом зависел бы от соперников. Аргентине в этом плане, можно сказать, повезло, потому что весь бой был в сопредельной группе. А куда попала бы Россия, неизвестно", - сказал Валуев.