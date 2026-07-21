Рейтинг@Mail.ru
Валуев высказался о шансах России на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:03 21.07.2026 (обновлено: 15:11 21.07.2026)
Валуев высказался о шансах России на ЧМ-2026

Валуев: сборная России по футболу не смогла бы побороться за медали на ЧМ-2026

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Николай Валуев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Валуев заявил, что сборная России по футболу не смогла бы побороться за медали на прошедшем чемпионате мира.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики, а победителем стала сборная Испании.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что сборная России по футболу не смогла бы побороться за медали на прошедшем чемпионате мира.
Чемпионат мира 2026 года впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершился 19 июля, сборная Испании благодаря голу в дополнительное время обыграла аргентинцев и завоевала трофей.
"Итог в принципе оказался логичным. Что касается шансов сборной России, то сейчас бы в финал команда не прошла. Не дрались бы за призовые места. Выход из группы тоже во многом зависел бы от соперников. Аргентине в этом плане, можно сказать, повезло, потому что весь бой был в сопредельной группе. А куда попала бы Россия, неизвестно", - сказал Валуев.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Дональд Трамп с Кубком мира в финале ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Трамп подставляет ФИФА, а Аргентина бесит фанатов: чем расстроил ЧМ-2026?
Вчера, 15:03
 
ФутболСпортНиколай ВалуевГосдума РФМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Николай Валуев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Приданкина
    П. Удварди
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    А. Шевченко
    376
    664
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    С. Бейлек
    661
    736
  • Теннис
    Завершен
    С. Соррибес-Тормо
    А. Чараева
    651
    376
  • Теннис
    Завершен
    А. Рус
    Э. Аванесян
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    С. Вавринка
    Р. А. Бурручага
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Ларн
    Црвена Звезда
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала