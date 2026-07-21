Валуев высказался о шансах России на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Валуев заявил, что сборная России по футболу не смогла бы побороться за медали на прошедшем чемпионате мира.
- Чемпионат мира 2026 года впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики, а победителем стала сборная Испании.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что сборная России по футболу не смогла бы побороться за медали на прошедшем чемпионате мира.
Чемпионат мира 2026 года впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершился 19 июля, сборная Испании благодаря голу в дополнительное время обыграла аргентинцев и завоевала трофей.
"Итог в принципе оказался логичным. Что касается шансов сборной России, то сейчас бы в финал команда не прошла. Не дрались бы за призовые места. Выход из группы тоже во многом зависел бы от соперников. Аргентине в этом плане, можно сказать, повезло, потому что весь бой был в сопредельной группе. А куда попала бы Россия, неизвестно", - сказал Валуев.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.