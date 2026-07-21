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Налоговая приостановила операции по счетам компании комика Сабурова - РИА Новости, 21.07.2026
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23:34 21.07.2026
Налоговая приостановила операции по счетам компании комика Сабурова

Налоговая приостановила операции по счетам компании Нурлана Сабурова

© Стоп-кадр видео YouTube-канала "вДудь"Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Стоп-кадр видео YouTube-канала "вДудь"
Нурлан Сабуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Налоговая приостановила операции по счетам компании «Сабр продакшн» комика Нурлана Сабурова из-за долга по налогам более 15,1 тысячи рублей.
  • Компания «Сабр продакшн» была зарегистрирована 30 апреля 2025 года, и Сабуров числится ее единственным учредителем.
  • Компания жены комика, Дианы Сабуровой, по-прежнему находится в процессе ликвидации, при этом у нее остается ИП в сфере исполнительских искусств.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Налоговая в России приостановила операции по счетам компании "Сабр продакшн" комика Нурлана Сабурова, которому на 50 лет запретили въезд в РФ, из-за долга по налогам на 15,1 тысячи рублей, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что решение было принято 19 июня, в качестве причины указано "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности". Долг компании "Сабр продакшн" по налогам превышает 15,1 тысячи рублей.
Согласно юридическим документам в распоряжении РИА Новости, организация "Сабр продакшн" была зарегистрирована 30 апреля 2025 года, и Сабуров числится ее единственным учредителем. В качестве основного вида деятельности компании указано "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ".
А компания жены комика, Дианы Сабуровой, по прежнему находится в процессе ликвидации - ранее агентство со ссылкой на данные "БИР-Аналитик" сообщало, что процесс был запущен 16 марта. При этом у Сабуровой остается ИП в сфере исполнительских искусств, зарегистрированное 5 февраля, спустя несколько дней после введения запрета ее мужу на въезд в РФ.
В январе Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, он вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана также объявил о начале проверки в отношении комика, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.
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