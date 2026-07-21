Налоговая приостановила операции по счетам компании комика Сабурова

Краткий пересказ от РИА ИИ Налоговая приостановила операции по счетам компании «Сабр продакшн» комика Нурлана Сабурова из-за долга по налогам более 15,1 тысячи рублей.

Компания «Сабр продакшн» была зарегистрирована 30 апреля 2025 года, и Сабуров числится ее единственным учредителем.

Компания жены комика, Дианы Сабуровой, по-прежнему находится в процессе ликвидации, при этом у нее остается ИП в сфере исполнительских искусств.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Налоговая в России приостановила операции по счетам компании "Сабр продакшн" комика Нурлана Сабурова, которому на 50 лет запретили въезд в РФ, из-за долга по налогам на 15,1 тысячи рублей, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Из них следует, что решение было принято 19 июня, в качестве причины указано "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности". Долг компании "Сабр продакшн" по налогам превышает 15,1 тысячи рублей.

Согласно юридическим документам в распоряжении РИА Новости, организация "Сабр продакшн" была зарегистрирована 30 апреля 2025 года, и Сабуров числится ее единственным учредителем. В качестве основного вида деятельности компании указано "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ".

А компания жены комика, Дианы Сабуровой, по прежнему находится в процессе ликвидации - ранее агентство со ссылкой на данные "БИР-Аналитик" сообщало, что процесс был запущен 16 марта. При этом у Сабуровой остается ИП в сфере исполнительских искусств, зарегистрированное 5 февраля, спустя несколько дней после введения запрета ее мужу на въезд в РФ