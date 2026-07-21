"Ростов" не смог найти деньги на предстоящий сезон

Краткий пересказ от РИА ИИ "Ростов" не примет участия в сезоне-2026/27 ВХЛ из-за отсутствия гарантий финансирования.

В сезоне-2026/27 примут участие 31 команда.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Ростов" не примет участия в сезоне-2026/27 Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) из-за отсутствия гарантий финансирования, сообщается на сайте соревнования.

В сезоне примет участие 31 команда. В мае правление ВХЛ первоначально утвердило состав из 32 клубов. Турнир покинул чемпион сезона-2024/25 "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода , место которого занял дебютант соревнований ХК "Калуга".

"В рамках процедуры заявки на сезон хоккейный клуб "Ростов" предоставил финансовые гарантии в объеме, достаточном для участия в ВХЛ. Однако впоследствии клуб уведомил лигу, что источники финансирования изменились, и он не может гарантировать наличие средств, достаточных для участия в соревновании сезона-2026/27. В связи с этим принято решение, что ХК "Ростов" не примет участия в сезоне-2026/27", - говорится в сообщении.