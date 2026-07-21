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"Ростов" не смог найти деньги на предстоящий сезон - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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18:56 21.07.2026 (обновлено: 19:15 21.07.2026)
"Ростов" не смог найти деньги на предстоящий сезон

"Ростов" снялся с чемпионата ВХЛ из-за отсутствия гарантий финансирования

© ХК "Ростов"Виктор Шахворостов
Виктор Шахворостов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© ХК "Ростов"
Виктор Шахворостов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Ростов" не примет участия в сезоне-2026/27 ВХЛ из-за отсутствия гарантий финансирования.
  • В сезоне-2026/27 примут участие 31 команда.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Ростов" не примет участия в сезоне-2026/27 Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) из-за отсутствия гарантий финансирования, сообщается на сайте соревнования.
В сезоне примет участие 31 команда. В мае правление ВХЛ первоначально утвердило состав из 32 клубов. Турнир покинул чемпион сезона-2024/25 "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода, место которого занял дебютант соревнований ХК "Калуга".
"В рамках процедуры заявки на сезон хоккейный клуб "Ростов" предоставил финансовые гарантии в объеме, достаточном для участия в ВХЛ. Однако впоследствии клуб уведомил лигу, что источники финансирования изменились, и он не может гарантировать наличие средств, достаточных для участия в соревновании сезона-2026/27. В связи с этим принято решение, что ХК "Ростов" не примет участия в сезоне-2026/27", - говорится в сообщении.
В декабре на сайте "Ростова" появилось сообщение о том, что команда снимается с соревнований из-за отсутствия финансирования со стороны министерства спорта Ростовской области. Позднее в лиге сообщили, что осведомлены о проблемах, однако клуб не сообщал ВХЛ о выходе из состава участников и продолжил выступление. По итогам сезона "Ростов" занял предпоследнее, 31-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.
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