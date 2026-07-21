Две сестры из Санкт-Петербурга сдали пять экзаменов на максимальный балл

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сестры Диана и Алина Деккер из Санкт-Петербурга сдали ЕГЭ по нескольким предметам на максимальный балл, одна из девушек стала трехсотбалльницей, а вторая - двухсотбалльницей, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.