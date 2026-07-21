Две сестры из Санкт-Петербурга сдали пять экзаменов на максимальный балл

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сестры Диана и Алина Деккер из Санкт-Петербурга сдали ЕГЭ на максимальный балл: Диана стала трехсотбалльницей, а Алина — двухсотбалльницей.
- Диана хочет поступить в ИТМО и стать программистом, а Алина мечтает поступить в академию им. А. Л. Штиглица и стать дизайнером.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сестры Диана и Алина Деккер из Санкт-Петербурга сдали ЕГЭ по нескольким предметам на максимальный балл, одна из девушек стала трехсотбалльницей, а вторая - двухсотбалльницей, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.
"В гимназии № 587 Санкт-Петербурга необычный выпуск. Среди выпускников — сестры Деккер. Диана набрала 300 баллов на ЕГЭ, а ее сестра Алина стала двухсотбалльницей. Обе окончили гимназию с золотой медалью и удостоены Почетного знака "За особые успехи в обучении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Диана сдала на максимум русский язык, профильную математику и информатику, а Алина получила высший балл по русскому языку и литературе.
Диана хочет поступить в ИТМО и стать программистом, а Алина мечтает поступить в академию им. А. Л. Штиглица и стать дизайнером.