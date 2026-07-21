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Две сестры из Санкт-Петербурга сдали пять экзаменов на максимальный балл - РИА Новости, 21.07.2026
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16:06 21.07.2026
Две сестры из Санкт-Петербурга сдали пять экзаменов на максимальный балл

Рособрнадзор: две сестры из Санкт-Петербурга сдали пять ЕГЭ на максимальный балл

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сестры Диана и Алина Деккер из Санкт-Петербурга сдали ЕГЭ на максимальный балл: Диана стала трехсотбалльницей, а Алина — двухсотбалльницей.
  • Диана хочет поступить в ИТМО и стать программистом, а Алина мечтает поступить в академию им. А. Л. Штиглица и стать дизайнером.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сестры Диана и Алина Деккер из Санкт-Петербурга сдали ЕГЭ по нескольким предметам на максимальный балл, одна из девушек стала трехсотбалльницей, а вторая - двухсотбалльницей, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.
"В гимназии № 587 Санкт-Петербурга необычный выпуск. Среди выпускников — сестры Деккер. Диана набрала 300 баллов на ЕГЭ, а ее сестра Алина стала двухсотбалльницей. Обе окончили гимназию с золотой медалью и удостоены Почетного знака "За особые успехи в обучении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Диана сдала на максимум русский язык, профильную математику и информатику, а Алина получила высший балл по русскому языку и литературе.
Диана хочет поступить в ИТМО и стать программистом, а Алина мечтает поступить в академию им. А. Л. Штиглица и стать дизайнером.
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