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Росгвардия задержала подростка, поджегшего АЗС в Выборге - РИА Новости, 21.07.2026
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22:15 21.07.2026
Росгвардия задержала подростка, поджегшего АЗС в Выборге

Росгвардия задержала 15-летнего подростка, поджегшего заправку в Выборге

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростка, поджегшего заправку в Выборге, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
  • Задержанный — 15-летний житель Приморского района Петербурга, у него были изъяты зажигалка и газовая горелка.
  • Поджог колонки на АЗС был совершен под влиянием неустановленного куратора, который связался с подростком через мессенджер.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Поджегшего заправку в Выборге 15-летнего подростка оперативно задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, сообщает пресс-служба управления ведомства по Северо-Западу.
"Сегодня в 18.15 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Ленинградской области задержали 15-летнего подростка, совершившего поджог на автоматизированной заправочной станции на Ленинградском шоссе в городе Выборге", - сообщает пресс-служба.
К сотрудникам Росгвардии обратился прохожий, сообщивший о том, что несколько минут назад молодой человек с помощью газовой горелки поджег одну из колонок на АЗС, а затем скрылся. Очевидец описал злоумышленника, после чего его приметы были переданы всем дежурным нарядам.
"Через несколько минут правонарушитель был задержан другим нарядом вневедомственной охраны во дворе соседних домов на Травяной улице. Задержанный - житель Приморского района Петербурга, был доставлен в полицию. У него были изъяты зажигалка и газовая горелка", - отметили в пресс-службе.
По предварительной информации, противоправное деяние он совершил под влиянием неустановленного куратора, который связался с ним через мессенджер.
В пресс-службе Росгвардии уточнили, что возгорание на заправке было оперативно ликвидировано пожарным расчетом. Сумма ущерба устанавливается.
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