Блогер Ремесло в СИЗО читает роман Стендаля "Красное и черное"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер Илья Ремесло, обвиняемый в распространении фейков о ВС РФ, содержится в восьмиместной камере в СИЗО-7 в Москве.
- У Ильи Ремесло в камере есть телевизор, холодильник и чайник, жалоб на условия содержания от него не поступило, он читает роман Стендаля «Красное и черное».
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обвиняемый в распространении фейков о ВС РФ блогер Илья Ремесло в московском следственном изоляторе читает роман французского писателя Стендаля "Красное и черное", сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии.
Как рассказали в комиссии, в камере у Ремесло есть телевизор, холодильник, а также чайник.
"Жалоб на условия содержания от арестованного не последовало. Он сообщил правозащитникам, что сейчас читает "Красное и черное" Стендаля. Правозащитники объяснили ему, как он может выбрать себе еще книги", - рассказали в комиссии.
Ремесло задержали в Санкт-Петербурге в утром 17 июля, а затем доставили в Москву. Вечером того же дня Басманный суд Москвы арестовал Ремесло до 16 сентября по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Вину блогер не признает, заявлял ранее агентству его адвокат Сергей Бадамшин.