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Блогер Ремесло в СИЗО читает роман Стендаля "Красное и черное" - РИА Новости, 21.07.2026
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06:22 21.07.2026
Блогер Ремесло в СИЗО читает роман Стендаля "Красное и черное"

РИА Новости: блогер Ремесло в СИЗО читает роман Стендаля "Красное и черное"

© РИА Новости / Илья ПиталевИлья Ремесло
Илья Ремесло - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Илья Ремесло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Илья Ремесло, обвиняемый в распространении фейков о ВС РФ, содержится в восьмиместной камере в СИЗО-7 в Москве.
  • У Ильи Ремесло в камере есть телевизор, холодильник и чайник, жалоб на условия содержания от него не поступило, он читает роман Стендаля «Красное и черное».
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обвиняемый в распространении фейков о ВС РФ блогер Илья Ремесло в московском следственном изоляторе читает роман французского писателя Стендаля "Красное и черное", сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии.
В понедельник правозащитники посетили Ремесло в СИЗО-7 в Москве. Блогер содержится в восьмиместной камере, у него шесть соседей, отношения с ними, с его слов, нормальные.
Как рассказали в комиссии, в камере у Ремесло есть телевизор, холодильник, а также чайник.
"Жалоб на условия содержания от арестованного не последовало. Он сообщил правозащитникам, что сейчас читает "Красное и черное" Стендаля. Правозащитники объяснили ему, как он может выбрать себе еще книги", - рассказали в комиссии.
Ремесло задержали в Санкт-Петербурге в утром 17 июля, а затем доставили в Москву. Вечером того же дня Басманный суд Москвы арестовал Ремесло до 16 сентября по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Вину блогер не признает, заявлял ранее агентству его адвокат Сергей Бадамшин.
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ПроисшествияМоскваСанкт-ПетербургИлья РемеслоСергей БадамшинВооруженные силы РФОбщественная наблюдательная комиссияМосковский городской суд
 
 
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