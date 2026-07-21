Блогер Ремесло в СИЗО читает роман Стендаля "Красное и черное"

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер Илья Ремесло, обвиняемый в распространении фейков о ВС РФ, содержится в восьмиместной камере в СИЗО-7 в Москве.

У Ильи Ремесло в камере есть телевизор, холодильник и чайник, жалоб на условия содержания от него не поступило, он читает роман Стендаля «Красное и черное».

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обвиняемый в распространении фейков о ВС РФ блогер Илья Ремесло в московском следственном изоляторе читает роман французского писателя Стендаля "Красное и черное", сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии.

В понедельник правозащитники посетили Ремесло в СИЗО-7 в Москве . Блогер содержится в восьмиместной камере, у него шесть соседей, отношения с ними, с его слов, нормальные.

Как рассказали в комиссии, в камере у Ремесло есть телевизор, холодильник, а также чайник.

"Жалоб на условия содержания от арестованного не последовало. Он сообщил правозащитникам, что сейчас читает "Красное и черное" Стендаля. Правозащитники объяснили ему, как он может выбрать себе еще книги", - рассказали в комиссии.