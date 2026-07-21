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"Родина" сменила логотип после выхода в РПЛ - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
13:06 21.07.2026 (обновлено: 13:16 21.07.2026)
"Родина" сменила логотип после выхода в РПЛ

"Родина" представила новый логотип из щита, звезды и флага

© ФК "Родина"/ВКонтактеНовый логотип московского футбольного клуба "Родина"
Новый логотип московского футбольного клуба Родина - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© ФК "Родина"/ВКонтакте
Новый логотип московского футбольного клуба "Родина"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Родина" представила новый логотип на официальном сайте.
  • Обновленный логотип составлен из трех символов: щита, звезды и флага.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Родина" на официальном сайте представил новый логотип.
Ранее "Родина" отказалась от логотипа, разработанного студией дизайнера Артемия Лебедева.
Обновленный логотип составлен из трех символов: щита, звезды и флага.
"Родина" эволюционирует, принимая новые формы. Мы становимся требовательнее к себе и движемся вперед. Новый логотип - визуальное выражение этого движения. В нем собраны символы, которые задают направление, напоминают об ответственности и говорят о главном: путь к вершине зависит от тебя", - говорится в сообщении.
В мае "Родина", основанная в 2015 году российским предпринимателем Сергеем Ломакиным, впервые пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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ФутболСпортАртемий ЛебедевСергей ЛомакинРодина (Москва)РПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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