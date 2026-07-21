"Родина" сменила логотип после выхода в РПЛ

"Родина" эволюционирует, принимая новые формы. Мы становимся требовательнее к себе и движемся вперед. Новый логотип - визуальное выражение этого движения. В нем собраны символы, которые задают направление, напоминают об ответственности и говорят о главном: путь к вершине зависит от тебя", - говорится в сообщении.