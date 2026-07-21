"Родина" сменила логотип после выхода в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Родина" представила новый логотип на официальном сайте.
- Обновленный логотип составлен из трех символов: щита, звезды и флага.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Родина" на официальном сайте представил новый логотип.
Ранее "Родина" отказалась от логотипа, разработанного студией дизайнера Артемия Лебедева.
Обновленный логотип составлен из трех символов: щита, звезды и флага.
"Родина" эволюционирует, принимая новые формы. Мы становимся требовательнее к себе и движемся вперед. Новый логотип - визуальное выражение этого движения. В нем собраны символы, которые задают направление, напоминают об ответственности и говорят о главном: путь к вершине зависит от тебя", - говорится в сообщении.
В мае "Родина", основанная в 2015 году российским предпринимателем Сергеем Ломакиным, впервые пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ).