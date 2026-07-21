"Спартак" подписал контракт с новым игроком из Канады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Спартак" объявил о подписании контракта с канадским защитником Уиллом Райлли.
- Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" в Telegram-канале объявил о подписании контракта с канадским защитником Уиллом Райлли.
Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года.
"Приветствуем Уилла Райлли в московском "Спартаке" и желаем нашему новичку надежной игры, крепкого здоровья и много побед в составе красно-белых!" - говорится в сообщении клуба.
В прошлом сезоне он дебютировал в КХЛ, набрав 18 (4 гола + 14 передач) очков в 64 матчах за "Шанхайских драконов".