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"Спартак" подписал контракт с новым игроком из Канады - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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15:09 21.07.2026 (обновлено: 15:12 21.07.2026)
"Спартак" подписал контракт с новым игроком из Канады

"Спартак" подписал контракт с канадским защитником Уиллом Райлли

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкХоккеисты "Спартака"
Хоккеисты Спартака - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Спартак" объявил о подписании контракта с канадским защитником Уиллом Райлли.
  • Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" в Telegram-канале объявил о подписании контракта с канадским защитником Уиллом Райлли.
Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года.
"Приветствуем Уилла Райлли в московском "Спартаке" и желаем нашему новичку надежной игры, крепкого здоровья и много побед в составе красно-белых!" - говорится в сообщении клуба.
В прошлом сезоне он дебютировал в КХЛ, набрав 18 (4 гола + 14 передач) очков в 64 матчах за "Шанхайских драконов".
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