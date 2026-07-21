Путин назначил Ливичука послом России в Джибути и Сомали

"Назначить Ливичука Василия Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Республике Сомали по совместительству ... Назначить Ливичука Василия Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Джибути ", - говорится в документах.

Другими указами Путин освободил Михаила Голованова от этой должности, назначив его послом России в Бенине, при этом сняв с этого поста Игоря Евдокимова.