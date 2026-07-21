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Путин назначил Ливичука послом России в Джибути и Сомали - РИА Новости, 21.07.2026
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14:59 21.07.2026
Путин назначил Ливичука послом России в Джибути и Сомали

Путин назначил Ливичука послом России в Джибути и в Сомали по совместительству

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Ливичук назначен послом России в Джибути и в Сомали по совместительству.
  • Михаил Голованов освобожден от должности посла России в Джибути и в Сомали и назначен послом в Бенине.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Василия Ливичука послом России в Джибути и в Сомали по совместительству, освободив от этой должности Михаила Голованова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Ливичука Василия Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Республике Сомали по совместительству ... Назначить Ливичука Василия Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Джибути ", - говорится в документах.
Другими указами Путин освободил Михаила Голованова от этой должности, назначив его послом России в Бенине, при этом сняв с этого поста Игоря Евдокимова.
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