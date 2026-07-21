Путин назначил Ливичука послом России в Джибути и Сомали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Ливичук назначен послом России в Джибути и в Сомали по совместительству.
- Михаил Голованов освобожден от должности посла России в Джибути и в Сомали и назначен послом в Бенине.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Василия Ливичука послом России в Джибути и в Сомали по совместительству, освободив от этой должности Михаила Голованова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Ливичука Василия Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Республике Сомали по совместительству ... Назначить Ливичука Василия Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Джибути ", - говорится в документах.
Другими указами Путин освободил Михаила Голованова от этой должности, назначив его послом России в Бенине, при этом сняв с этого поста Игоря Евдокимова.
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19 мая, 10:20