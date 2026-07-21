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Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по математике - РИА Новости, 21.07.2026
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10:05 21.07.2026 (обновлено: 10:45 21.07.2026)
Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по математике

Путин: школьники из РФ достойно представили страну на математической олимпиаде

© Фото : Правительство РоссииСборная России на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае
Сборная России на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Правительство России
Сборная России на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поздравил российских школьников с победой на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае.
  • Он отметил, что завоеванные золотые и серебряные медали внесли значимый вклад в развитие лучших традиций отечественной математической школы.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае, отметив, что они достойно представили страну на соревнованиях.
"Дорогие Максим Сергеевич, Дмитрий Олегович, Роман Викторович, Арина Владимировна, Александр Михайлович, Андрей Владимирович! Поздравляю вас с отличным выступлением на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае. Вы достойно представили нашу страну на этих ответственных интеллектуальных соревнованиях", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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Путин отметил, что завоеванные в ходе олимпиады золотые и серебряные медали внесли значимый вклад в развитие лучших традиций отечественной математической школы, а также выразил особое признание их педагогам, наставникам, родителям и близким.
"Желаю вам новых успехов и всего самого доброго", - заключил президент.
Математическая олимпиада объединила участников из более чем 100 стран с пяти континентов. Вопросы охватывали разные области математики, в первую очередь геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. Россию на соревновании представляли шесть человек, включая двоих москвичей. Сборная получила шесть наград: четыре золотые и две серебряные медали.
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Вчера, 09:51
 
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