Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по математике

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае, отметив, что они достойно представили страну на соревнованиях.

"Желаю вам новых успехов и всего самого доброго", - заключил президент.

Математическая олимпиада объединила участников из более чем 100 стран с пяти континентов. Вопросы охватывали разные области математики, в первую очередь геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. Россию на соревновании представляли шесть человек, включая двоих москвичей. Сборная получила шесть наград: четыре золотые и две серебряные медали.