Рейтинг@Mail.ru
По делу о долге боксеру Цзю проведут проверку показаний - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
16:02 21.07.2026 (обновлено: 16:03 21.07.2026)
По делу о долге боксеру Цзю проведут проверку показаний

По делу о долге боксеру Цзю 28 июля проведут проверку показаний

© No Limit BoxingКостя Цзю
Костя Цзю - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© No Limit Boxing
Костя Цзю. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проверка показаний на месте по уголовному делу о мошенничестве с участием подозреваемого Игоря Козьякова пройдет 28 июля.
  • В ходе следственных действий в ДРЦ "Катюша" будут воспроизведены обстоятельства, которые стороны излагали на очной ставке.
  • Уголовное дело в отношении учредителя детского развивающего центра "Катюша" Игоря Козьякова было возбуждено в ноябре 2025 года по заявлению Константина Цзю о невыплаченном долге в 7 миллионов рублей.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Проверка показаний на месте по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному по заявлению бывшего чемпиона мира по боксу Константина Цзю, пройдет 28 июля с участием подозреваемого Игоря Козьякова, сообщила РИА Новости адвокат Козьякова Ольга Карлова.
"Предварительно проверка показаний на месте запланирована на вторник, 28 июля, в период с 16 до 18 часов в ДРЦ "Катюша", - сказала собеседница агентства.
Костя Цзю - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Суд утвердил мировое соглашение по иску к "Академии спорта Кости Цзю"
14 июля, 15:17
По ее словам, в ходе следственных действий будут воспроизведены обстоятельства, которые стороны излагали на очной ставке, Козьяков даст показания относительно этих событий.
Защита Козьякова сама ходатайствует о данном следственном действии с целью доказательства его невиновности в предъявленных обвинениях, отметила Карлова.
Уголовное дело в отношении учредителя детского развивающего центра "Катюша" Игоря Козьякова было возбуждено в ноябре 2025 года. Поводом послужило заявление Константина Цзю, который утверждает, что в 2018–2019 годах одолжил бизнесмену в общей сложности 7 миллионов рублей на развитие бизнеса, однако тот не вернул долг.
Ранее в полиции состоялась очная ставка между Цзю и Козьяковым, которая продлилась более восьми часов. По итогам этого следственного действия Карлова сообщила, что остаток основного долга перед боксером составляет 2,7 миллиона рублей. Защита настаивает на том, что эта сумма может быть уменьшена до 1,5 миллиона рублей с учетом рыночной стоимости услуг, которые Цзю, по версии защиты, признал на очной ставке, но отказывается зачесть.
Защита Козьякова последовательно указывает на гражданско-правовой характер спора. По данным адвоката, займы были оформлены официально, а часть средств — около 1,75 миллиона рублей — возвращена. Кроме того, в 2022 году суд обязал Козьякова выплатить Цзю 13,4 миллиона рублей, однако позднее предприниматель добился встречного взыскания более 2 миллионов рублей за услуги центра. С учетом этих сумм, по версии защиты, основной долг погашен на 4,247 миллиона рублей.
Боксер Константин Цзю - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Костя Цзю обвинил бизнесмена Козьякова в хищении
7 июля, 10:14
 
ЕдиноборстваКонстантин (Костя) Цзю
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Приданкина
    П. Удварди
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    А. Шевченко
    376
    664
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    С. Бейлек
    661
    736
  • Теннис
    Завершен
    С. Соррибес-Тормо
    А. Чараева
    651
    376
  • Теннис
    Завершен
    А. Рус
    Э. Аванесян
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    С. Вавринка
    Р. А. Бурручага
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Ларн
    Црвена Звезда
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала