По делу о долге боксеру Цзю проведут проверку показаний

Краткий пересказ от РИА ИИ Проверка показаний на месте по уголовному делу о мошенничестве с участием подозреваемого Игоря Козьякова пройдет 28 июля.

В ходе следственных действий в ДРЦ "Катюша" будут воспроизведены обстоятельства, которые стороны излагали на очной ставке.

Уголовное дело в отношении учредителя детского развивающего центра "Катюша" Игоря Козьякова было возбуждено в ноябре 2025 года по заявлению Константина Цзю о невыплаченном долге в 7 миллионов рублей.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Проверка показаний на месте по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному по заявлению бывшего чемпиона мира по боксу Константина Цзю, пройдет 28 июля с участием подозреваемого Игоря Козьякова, сообщила РИА Новости адвокат Козьякова Ольга Карлова.

"Предварительно проверка показаний на месте запланирована на вторник, 28 июля, в период с 16 до 18 часов в ДРЦ "Катюша", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе следственных действий будут воспроизведены обстоятельства, которые стороны излагали на очной ставке, Козьяков даст показания относительно этих событий.

Защита Козьякова сама ходатайствует о данном следственном действии с целью доказательства его невиновности в предъявленных обвинениях, отметила Карлова.

Уголовное дело в отношении учредителя детского развивающего центра "Катюша" Игоря Козьякова было возбуждено в ноябре 2025 года. Поводом послужило заявление Константина Цзю , который утверждает, что в 2018–2019 годах одолжил бизнесмену в общей сложности 7 миллионов рублей на развитие бизнеса, однако тот не вернул долг.

Ранее в полиции состоялась очная ставка между Цзю и Козьяковым, которая продлилась более восьми часов. По итогам этого следственного действия Карлова сообщила, что остаток основного долга перед боксером составляет 2,7 миллиона рублей. Защита настаивает на том, что эта сумма может быть уменьшена до 1,5 миллиона рублей с учетом рыночной стоимости услуг, которые Цзю, по версии защиты, признал на очной ставке, но отказывается зачесть.