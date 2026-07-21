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Приданкина проиграла в первом круге на турнире в Гамбурге - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Теннис
 
12:35 21.07.2026 (обновлено: 13:17 21.07.2026)
Приданкина проиграла в первом круге на турнире в Гамбурге

Приданкина не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира WTA 250 в Гамбурге

© Фото : Социальные сети ПриданкинойЕлена Приданкина
Елена Приданкина - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Социальные сети Приданкиной
Елена Приданкина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Елена Приданкина не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира категории WTA 250 в Гамбурге.
  • В матче первого круга Приданкина проиграла третьей сеяной венгерке Панне Удварди со счетом 4:6, 2:6.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россиянка Елена Приданкина не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира категории WTA 250 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого превышает 280 тысяч евро.
В матче первого круга Приданкина, занимающая 184-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и пробившаяся в основную сетку через квалификацию, проиграла третьей сеяной венгерке Панне Удварди со счетом 4:6, 2:6. Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты.
Во втором раунде Удварди сыграет против победительницы встречи Катажина Кава (Польша) - Паула Бадоса (Испания).
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