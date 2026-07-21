Приданкина проиграла в первом круге на турнире в Гамбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Елена Приданкина не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира категории WTA 250 в Гамбурге.
- В матче первого круга Приданкина проиграла третьей сеяной венгерке Панне Удварди со счетом 4:6, 2:6.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россиянка Елена Приданкина не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира категории WTA 250 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого превышает 280 тысяч евро.
В матче первого круга Приданкина, занимающая 184-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и пробившаяся в основную сетку через квалификацию, проиграла третьей сеяной венгерке Панне Удварди со счетом 4:6, 2:6. Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты.
Во втором раунде Удварди сыграет против победительницы встречи Катажина Кава (Польша) - Паула Бадоса (Испания).