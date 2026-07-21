Пожар на предприятии в Ленинградской области локализовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на производстве полимерных материалов во Всеволожске Ленинградской области локализован на площади 5,9 тысячи квадратных метров.
- Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка и сильный ветер.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар на производстве полимерных материалов в Ленинградской области локализован на площади 5,9 тысячи квадратных метров, тушение осложняет сильный ветер, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
"Пожар локализован на площади 5,9 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении регионального главка МЧС в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка и сильный ветер.
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