В Ленинградской области тушат пожар на производстве полимеров

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Всеволожск Ленинградской области тушат пожар на производстве полимерных материалов.

Площадь пожара составляет 5900 квадратных метров, к тушению привлечено более 50 человек и 20 единиц техники.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар на производстве полимерных материалов тушат на площади 5,9 тысячи квадратных метров в Всеволожске Ленинградской области, сообщила пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что по прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в производственно-складском здании. "По предварительной информации, площадь пожара составляет 5900 квадратных метров", - сообщает МЧС.