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В Ленинградской области тушат пожар на производстве полимеров - РИА Новости, 21.07.2026
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00:49 21.07.2026
В Ленинградской области тушат пожар на производстве полимеров

В Ленинградской области тушат пожар на 5,9 тысяч "квадратов" на производстве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Всеволожск Ленинградской области тушат пожар на производстве полимерных материалов.
  • Площадь пожара составляет 5900 квадратных метров, к тушению привлечено более 50 человек и 20 единиц техники.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар на производстве полимерных материалов тушат на площади 5,9 тысячи квадратных метров в Всеволожске Ленинградской области, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ленинградской области ликвидируют пожар на производстве полимерных материалов. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, город Всеволожск, Всеволожский проспект", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в производственно-складском здании. "По предварительной информации, площадь пожара составляет 5900 квадратных метров", - сообщает МЧС.
К тушению привлечено более 50 человек и 20 единиц техники.
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