В Ленинградской области тушат пожар на производстве полимеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Всеволожск Ленинградской области тушат пожар на производстве полимерных материалов.
- Площадь пожара составляет 5900 квадратных метров, к тушению привлечено более 50 человек и 20 единиц техники.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар на производстве полимерных материалов тушат на площади 5,9 тысячи квадратных метров в Всеволожске Ленинградской области, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В Ленинградской области ликвидируют пожар на производстве полимерных материалов. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, город Всеволожск, Всеволожский проспект", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в производственно-складском здании. "По предварительной информации, площадь пожара составляет 5900 квадратных метров", - сообщает МЧС.
К тушению привлечено более 50 человек и 20 единиц техники.
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