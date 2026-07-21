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Умер актер Дмитрий Поднозов - РИА Новости, 21.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:23 21.07.2026
Умер актер Дмитрий Поднозов

Умер актер Дмитрий Поднозов, боровшийся с раком легких

© Фото : Особняк.Театр/ВКонтактеДмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Особняк.Театр/ВКонтакте
Дмитрий Поднозов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актер театра и кино Дмитрий Поднозов умер после полугода борьбы с онкологическим заболеванием.
  • Поднозов был художественным руководителем театра "Особняк".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Актер театра и кино Дмитрий Поднозов умер после полугода борьбы с онкологией, сообщил во вторник петербургский театр "Особняк", которым он руководил.
"Вчера не стало Дмитрия Поднозова. Нашего друга, наставника, коллеги, нашей семьи. Художественного руководителя театра", – говорится на странице театра в соцсети "ВКонтакте".
В театре отметили, что последние полгода Поднозов боролся с онкологическим заболеванием.
Как уточнили РИА Новости в семье артиста, актер долгое время боролся с раком легких.
"Он до последнего верил в себя, в жизнь, но болезнь прогрессировала стремительно, пошли метастазы в мозг", - сказала собеседница агентства.
О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.
Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился в мастерской Рубена Агамирзяна.
Он был одним из основателей театра "Особняк", долгие годы являлся его художественным руководителем и ведущим актером труппы. Среди его заметных театральных работ - спектакли "Кроткая" по Федору Достоевскому, "Так говорил Заратустра" и отмеченный премией "Золотой софит" спектакль "Барьер".
Также Поднозов активно снимался в кино и на телевидении. Широкую известность ему принесли роли в сериалах "Мажор", "Тайны следствия", "Чернобыль" и "Тест на беременность". Его фильмография насчитывает более 200 работ.
 
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