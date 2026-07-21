Умер актер Дмитрий Поднозов

Краткий пересказ от РИА ИИ Актер театра и кино Дмитрий Поднозов умер после полугода борьбы с онкологическим заболеванием.

Поднозов был художественным руководителем театра "Особняк".

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Актер театра и кино Дмитрий Поднозов умер после полугода борьбы с онкологией, сообщил во вторник петербургский театр "Особняк", которым он руководил.

"Вчера не стало Дмитрия Поднозова. Нашего друга, наставника, коллеги, нашей семьи. Художественного руководителя театра", – говорится на странице театра в соцсети " ВКонтакте ".

В театре отметили, что последние полгода Поднозов боролся с онкологическим заболеванием.

Как уточнили РИА Новости в семье артиста, актер долгое время боролся с раком легких.

"Он до последнего верил в себя, в жизнь, но болезнь прогрессировала стремительно, пошли метастазы в мозг", - сказала собеседница агентства.

О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился в мастерской Рубена Агамирзяна.

Он был одним из основателей театра "Особняк", долгие годы являлся его художественным руководителем и ведущим актером труппы. Среди его заметных театральных работ - спектакли "Кроткая" по Федору Достоевскому, "Так говорил Заратустра" и отмеченный премией "Золотой софит" спектакль "Барьер".