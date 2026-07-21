Пляжного волейболиста избили на турнире в Петербурге из-за комментария

Краткий пересказ от РИА ИИ Мастер спорта по пляжному волейболу Алексей Архипов избил одного из участников турнира в Санкт-Петербурге.

Пострадавшего Дмитрия Бабина увезли в больницу с сотрясением мозга и множественными гематомами.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мастер спорта по пляжному волейболу Алексей Архипов устроил драку на турнире в Санкт-Петербурге, избив одного из участников из-за поста в соцсети, сообщает Sport Baza.

По данным источника, Архипов специально приехал на турнир, в котором участвовал Дмитрий Бабин, и избил его за критический комментарий по поводу своей игры.