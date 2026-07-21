Тарасова видела преданность в отношениях Тутберидзе и Петросян

Краткий пересказ от РИА ИИ Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова заявила, что уход фигуристки Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе выглядит удивительным решением.

Аделия Петросян объявила о прекращении сотрудничества с Этери Тутберидзе.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что Этери Тутберидзе и фигуристку Аделию Петросян на протяжении ряда лет связывали теплые отношения и уход спортсменки от тренера выглядит удивительным решением.

В понедельник Петросян объявила о том, что прекратила сотрудничество с Тутберидзе

"Все же фигуристы переходят. Конечно, это удивительно, потому что они все время были вместе, девочка росла у такого тренера. Теперь она выросла и ушла. Надо каждому подумать, почему это происходит. Это очень тяжелая ситуация, не дай бог. Мы не можем разбрасываться такими девочками, как Аделия", - сказала Тарасова.

"Но спросить о причинах ухода надо у нее. Скажет она честно, не скажет - я не знаю. Почему она ушла, ведь была такая любовь. И такая преданность", - добавила собеседница агентства.