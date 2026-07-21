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Тарасова видела преданность в отношениях Тутберидзе и Петросян - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Фигурное катание
 
11:43 21.07.2026 (обновлено: 12:21 21.07.2026)
Тарасова видела преданность в отношениях Тутберидзе и Петросян

Тарасова: в отношениях Тутберидзе и Петросян была любовь и преданность

© РИА НовостиЭтери Тутберидзе и Аделия Петросян
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова заявила, что уход фигуристки Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе выглядит удивительным решением.
  • Аделия Петросян объявила о прекращении сотрудничества с Этери Тутберидзе.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что Этери Тутберидзе и фигуристку Аделию Петросян на протяжении ряда лет связывали теплые отношения и уход спортсменки от тренера выглядит удивительным решением.
В понедельник Петросян объявила о том, что прекратила сотрудничество с Тутберидзе.
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"Все же фигуристы переходят. Конечно, это удивительно, потому что они все время были вместе, девочка росла у такого тренера. Теперь она выросла и ушла. Надо каждому подумать, почему это происходит. Это очень тяжелая ситуация, не дай бог. Мы не можем разбрасываться такими девочками, как Аделия", - сказала Тарасова.
"Но спросить о причинах ухода надо у нее. Скажет она честно, не скажет - я не знаю. Почему она ушла, ведь была такая любовь. И такая преданность", - добавила собеседница агентства.
Петросян 19 лет, в феврале она выступала на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла шестое место. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.
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