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Появились детали в деле подростка, обвиняемого в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 21.07.2026
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18:28 21.07.2026
Появились детали в деле подростка, обвиняемого в поджоге релейного шкафа

Суд в Петербурге избрал запрет действий обвиняемому в поджоге релейного шкафа

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Петербурге избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подростку, обвиняемому в поджоге релейного шкафа на железной дороге.
  • Ему запрещено выходить за пределы жилого помещения до 19 сентября 2026 года включительно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Суд в Петербурге избрал запрет определенных действий подростку, который обвиняется в поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Запрет на выход за пределы жилого помещения установлен по 19.09.2026 включительно", - сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что вечером 19 июля 14-летний подросток на 15 километре железнодорожного перегона станций "Шувалово – Парголово" совершил поджог релейного и батарейного шкафов, после чего скрылся с места преступления.
В пресс-службе судов добавили, что 20 июля он был задержан, ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.205 (Теракт) УК РФ.
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