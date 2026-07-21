Появились детали в деле подростка, обвиняемого в поджоге релейного шкафа

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Петербурге избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подростку, обвиняемому в поджоге релейного шкафа на железной дороге.

Ему запрещено выходить за пределы жилого помещения до 19 сентября 2026 года включительно.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Суд в Петербурге избрал запрет определенных действий подростку, который обвиняется в поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Суд избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Запрет на выход за пределы жилого помещения установлен по 19.09.2026 включительно", - сообщает пресс-служба.

Следствие полагает, что вечером 19 июля 14-летний подросток на 15 километре железнодорожного перегона станций "Шувалово – Парголово" совершил поджог релейного и батарейного шкафов, после чего скрылся с места преступления.