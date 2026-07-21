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В Петербурге неизвестные избили школьницу - РИА Новости, 21.07.2026
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11:51 21.07.2026
В Петербурге неизвестные избили школьницу

В Петербурге неизвестные избили школьницу, полиция ищет напавших

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Санкт-Петербурга ищет напавших на школьницу.
  • 15-летняя девочка была избита неизвестными у дома 2 по Котельниковой аллее и госпитализирована с травмами в удовлетворительном состоянии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет напавших на школьницу, которая после избиения угодила в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в понедельник медучреждение уведомило полицию о госпитализации 15-летней девочки с травмами. Ее состояние медики оценили как удовлетворительное.
"Предварительно установлено, что в этот же день около 20.00 она была избита неизвестными у дома 2 по Котельниковой аллее", – рассказали в ГУМВД.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и ищут его участников.
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