В Петербурге неизвестные избили школьницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Санкт-Петербурга ищет напавших на школьницу.
- 15-летняя девочка была избита неизвестными у дома 2 по Котельниковой аллее и госпитализирована с травмами в удовлетворительном состоянии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет напавших на школьницу, которая после избиения угодила в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в понедельник медучреждение уведомило полицию о госпитализации 15-летней девочки с травмами. Ее состояние медики оценили как удовлетворительное.
"Предварительно установлено, что в этот же день около 20.00 она была избита неизвестными у дома 2 по Котельниковой аллее", – рассказали в ГУМВД.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и ищут его участников.