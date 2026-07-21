В Петербурге неизвестные избили школьницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет напавших на школьницу, которая после избиения угодила в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, в понедельник медучреждение уведомило полицию о госпитализации 15-летней девочки с травмами. Ее состояние медики оценили как удовлетворительное.