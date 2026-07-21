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В Петербурге ищут шестилетнюю девочку, пропавшую с детской площадки - РИА Новости, 21.07.2026
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10:16 21.07.2026
В Петербурге ищут шестилетнюю девочку, пропавшую с детской площадки

В Петербурге ищут 6-летнюю девочку, пропавшую с детской площадки в Красном селе

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петербурге ищут шестилетнюю девочку, пропавшую с детской площадки в Красном Селе накануне вечером.
  • На ней были фиолетовые лосины и кофта, а также белые кроссовки.
  • К поискам подключился отряд "ЛизаАлерт".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Шестилетнюю девочку, которая пропала с детской площадки в Красном Селе вечером в понедельник, ищут в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отряда "ЛизаАлерт".
"Шестилетняя девочка пропала вчера вечером, не вернулась с прогулки. Последний раз ее видели на площадке с паровозиком на Гатчинском шоссе, 13 корпус 1 около восьми часов вечера. Отряд "ЛизаАлерт" подключился к поискам ночью, сразу же был объявлен выезд", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что сейчас на месте работает штаб, к поиску девочки активно подключаются местные жители.
В ориентировке указано, что в момент исчезновения на девочке были фиолетовые кофта и лосины, белые кроссовки.
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