Краткий пересказ от РИА ИИ В Петербурге ищут шестилетнюю девочку, пропавшую с детской площадки в Красном Селе накануне вечером.

На ней были фиолетовые лосины и кофта, а также белые кроссовки.

К поискам подключился отряд "ЛизаАлерт".

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Шестилетнюю девочку, которая пропала с детской площадки в Красном Селе вечером в понедельник, ищут в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отряда "ЛизаАлерт".

"Шестилетняя девочка пропала вчера вечером, не вернулась с прогулки. Последний раз ее видели на площадке с паровозиком на Гатчинском шоссе, 13 корпус 1 около восьми часов вечера. Отряд "ЛизаАлерт" подключился к поискам ночью, сразу же был объявлен выезд", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сейчас на месте работает штаб, к поиску девочки активно подключаются местные жители.