Краткий пересказ от РИА ИИ Накануне фермеры в Армении перекрыли оживленную автотрассу из Еревана в Иран в знак протеста из-за невозможности сбыта овощной продукции.

Пользователи интернета обвинили местное правительство в создании неблагоприятных условий для торговли.

Некоторые пользователи выразили сочувствие армянским фермерам.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более полутысячи гневных комментариев меньше чем за сутки оставили пользователи интернета, комментируя протест фермеров в Армении, которые не смогли реализовать овощную продукцию и перекрыли дорогу в Иран, выяснило РИА Новости, изучив отзывы.

В понедельник сайт news.am сообщил, что фермеры в Армении в знак протеста перекрыли оживленную автотрассу из Еревана в Иран. Причиной стала невозможность сбыта овощной продукции, которую перерабатывающие предприятия отказались покупать у армянских земледельцев. Не помогли и заверения министра экономики страны Геворга Папояна, который обещал решить вопрос с закупками томатов и огурцов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Пользователи интернета не остались равнодушными и активно комментировали ситуацию с армянскими фермерами. "Дорогу в Иран перекрыли, потому что из Ирана продукция идет на порядок дешевле", — пояснил пользователь Сергей Амиров на "Дзен.ру".

Другие же обвинили правительство Армении, которое создало неблагоприятные условия для торговли на международных рынках, включая РФ. "Пашинян сколько горя принес армянскому народу. Даже обычные люди не могут продать свой товар", — пожаловался пользователь с никнеймом Ураган.

"Зато теперь есть чем кидать в Пашиняна", — иронично отметил Сергей Павлов. Среди комментирующих есть и те, кто обвиняет европейскую власть, которая, по их мнению, вмешалась в дела Армении. "(Глава Еврокомиссии) Урсула (фон дер Ляйен) дала 50 миллионов Пашиняну, чтобы он купил помидоры у своих фермеров. Видимо, Пашинян решил, что 50 миллионов лучше, чем 60 тонн помидоров", — написал один из пользователей.

"Ну что, ребята, плохо без России? А зачем голосовали за Пашиняна? Ему Урсула обещала, и он вам обещал европейский рынок без пошлин и безвизовый режим", — отметил другой.

Среди пользователей было немало и тех, кто выразил сочувствие армянским фермерам, которые не могут сбыть собственный урожай. "Жалко фермеров, но вы же знали, что будет, если ваш премьер будет сильно дружить с Западом против России", — прокомментировал Антон Гусев. Пользователь Антон Кириллин отметил тяжесть сельского труда. "Не хочется злорадствовать. Труд крестьянина легким ну никак не назовешь", — сказал он.

В конце мая Россельхознадзор признал армянскую плодовоовощную продукцию несоответствующей нормам, а в середине прошлого месяца ввел ограничения на все подкарантинные поставки. Эта мера коснулась и транзита через Россию в государства ЕАЭС.

В ведомстве отмечали, что неоднократно привлекали внимание Еревана к нарушениям, однако случаи ввоза карантинных объектов не прекратились — в том числе вредителя, способного уничтожить до 70 процентов продукции. Как позже пояснил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения связаны именно с отсутствием эффективного контроля качества и безопасности, а не с политическими решениями.