Парламенты Дагестана и Приморья договорились о сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров и спикер Заксобрания Приморья Антон Волошко договорились о сотрудничестве между парламентами регионов, сообщает Заксобрание Приморского края.

Тема сотрудничества обсуждалась на встрече Аскендерова с делегацией парламента Приморского края во главе с Волошко. В состав делегации также вошел вице-спикер регионального Заксобрания Джамбулат Текиев.

"Центральной темой переговоров стало подписание договора о межпарламентском сотрудничестве между двумя субъектами Российской Федерации. Стороны обсудили механизмы дальнейшего взаимодействия, акцентировав внимание на взаимном обмене опытом в законотворческой сфере и внедрении эффективных региональных практик", - говорится в сообщении.

На встрече стороны подчеркнули заинтересованность в реализации совместных проектов для повышения качества жизни людей и совершенствования законодательной базы.

"Парламентские связи всегда идут на пользу - мы обмениваемся опытом, практиками, технологиями. Вы находитесь на самом дальнем восточном крае нашей страны, а мы - на самом южном. И это, безусловно, очень символичная встреча", - отметил Аскендеров, чьи слова приводятся в сообщении.

В свою очередь Волошко отметил, что опыт Дагестана поможет в совершенствовании работы парламента Приморья, особенно в преддверии выборов.