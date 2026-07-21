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Парламенты Дагестана и Приморья договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 21.07.2026
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01:48 21.07.2026
Парламенты Дагестана и Приморья договорились о сотрудничестве

Парламенты Дагестана и Приморья договорились о сотрудничестве регионов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров и спикер Заксобрания Приморья Антон Волошко договорились о сотрудничестве между парламентами регионов, сообщает Заксобрание Приморского края.
Тема сотрудничества обсуждалась на встрече Аскендерова с делегацией парламента Приморского края во главе с Волошко. В состав делегации также вошел вице-спикер регионального Заксобрания Джамбулат Текиев.
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"Центральной темой переговоров стало подписание договора о межпарламентском сотрудничестве между двумя субъектами Российской Федерации. Стороны обсудили механизмы дальнейшего взаимодействия, акцентировав внимание на взаимном обмене опытом в законотворческой сфере и внедрении эффективных региональных практик", - говорится в сообщении.
На встрече стороны подчеркнули заинтересованность в реализации совместных проектов для повышения качества жизни людей и совершенствования законодательной базы.
"Парламентские связи всегда идут на пользу - мы обмениваемся опытом, практиками, технологиями. Вы находитесь на самом дальнем восточном крае нашей страны, а мы - на самом южном. И это, безусловно, очень символичная встреча", - отметил Аскендеров, чьи слова приводятся в сообщении.
В свою очередь Волошко отметил, что опыт Дагестана поможет в совершенствовании работы парламента Приморья, особенно в преддверии выборов.
"Ежедневная работа на благо людей требует постоянного совершенствования законотворческой деятельности. Такое взаимодействие было бы для нас очень полезным и эффективным", - сказал Волошко.
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Республика ДагестанПриморский край
 
 
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