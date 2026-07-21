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Панарин планирует сыграть свадьбу на родине в Коркино - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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16:09 21.07.2026 (обновлено: 16:15 21.07.2026)
Панарин планирует сыграть свадьбу на родине в Коркино

Панарин признался, что все еще намерен провести свадебное торжество в Коркино

© Фото : x.com/lakingsАртемий Панарин
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : x.com/lakings
Артемий Панарин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский хоккеист Артемий Панарин и его жена Алиса поженились в Майами в 2020 году.
  • Панарин признался, что все еще намерен провести свадебное торжество в родном Коркино (Челябинская область).
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский хоккеист Артемий Панарин признался, что спустя пять лет после официальной регистрации брака все еще намерен провести свадебное торжество в родном Коркино (Челябинская область).
Панарин и его жена Алиса, дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка, поженились в Майами в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в узком кругу - дома у двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Флориды Пантерз" Сергея Бобровского.
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"Тогда я хотел сыграть свадьбу в Коркино, и по-прежнему хочу. Не знаю, надо ли оно уже. Собрать всех гостей там, конечно, будет сложно, из-за этого я уже сомневаюсь, хотя все равно хочу. Но, в общем, обязательно сделаем. Жалко, что не получилось сразу", - сказал Панарин в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.
Панарину 34 года. До перехода в "Лос-Анджелес" в феврале 2026 он с 2019 года играл в составе "Нью-Йорк Рейнджерс", а до этого также представлял "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 954 очка (330 голов + 624 результативные передачи) в 830 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.
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ХоккейСпортАртемий ПанаринСергей БобровскийЛос-АнджелесНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Йорк РейнджерсФлорида Пантерз
 
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