МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский хоккеист Артемий Панарин признался, что спустя пять лет после официальной регистрации брака все еще намерен провести свадебное торжество в родном Коркино (Челябинская область).

Панарину 34 года. До перехода в "Лос-Анджелес" в феврале 2026 он с 2019 года играл в составе "Нью-Йорк Рейнджерс", а до этого также представлял "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 954 очка (330 голов + 624 результативные передачи) в 830 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.