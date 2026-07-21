Панарин раньше жил на 1000 рублей в год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артемий Панарин заявил, что во времена учебы в спортивном интернате выживал на 1000 рублей в год.
- Он отметил, что с его желанием, злостью и голодом у него было невозможно выиграть конкуренцию в юном возрасте.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин заявил, что во времена учебы в спортивном интернате выживал на 1000 рублей в год, а также отметил, что с его желанием, злостью и голодом у него было невозможно выиграть конкуренцию в юном возрасте.
"Основные года прогресса здесь прошли. Денег было 1000 рублей на год, нас кормили. С Нового года едешь, тебе там их в трусы вошьют, чтобы не украли. В плане конкуренции при том же таланте, но при меньшей злости и голоде, конкуренцию у меня выиграть было бы невозможно. Про детей своих думаю, как им такую ситуацию создать, чтобы такой же характер был. Радикальный настолько, что чуть в "однушку" не переехали. Жена остановила", - заявил Панарин в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.
Панарину 34 года. До перехода в "Лос-Анджелес" в феврале 2026 он с 2019 года играл в составе "Нью-Йорк Рейнджерс", а до этого также представлял "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 954 очка (330 голов + 624 результативные передачи) в 830 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.
Цуккарелло подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз"
2 июля, 09:53