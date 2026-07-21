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Панарин раньше жил на 1000 рублей в год - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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15:08 21.07.2026 (обновлено: 15:11 21.07.2026)
Панарин раньше жил на 1000 рублей в год

Хоккеист Панарин рассказал, как выживал в детстве на 1000 рублей в год

© Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз"Артемий Панарин
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз"
Артемий Панарин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артемий Панарин заявил, что во времена учебы в спортивном интернате выживал на 1000 рублей в год.
  • Он отметил, что с его желанием, злостью и голодом у него было невозможно выиграть конкуренцию в юном возрасте.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин заявил, что во времена учебы в спортивном интернате выживал на 1000 рублей в год, а также отметил, что с его желанием, злостью и голодом у него было невозможно выиграть конкуренцию в юном возрасте.
"Основные года прогресса здесь прошли. Денег было 1000 рублей на год, нас кормили. С Нового года едешь, тебе там их в трусы вошьют, чтобы не украли. В плане конкуренции при том же таланте, но при меньшей злости и голоде, конкуренцию у меня выиграть было бы невозможно. Про детей своих думаю, как им такую ситуацию создать, чтобы такой же характер был. Радикальный настолько, что чуть в "однушку" не переехали. Жена остановила", - заявил Панарин в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.
Панарину 34 года. До перехода в "Лос-Анджелес" в феврале 2026 он с 2019 года играл в составе "Нью-Йорк Рейнджерс", а до этого также представлял "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 954 очка (330 голов + 624 результативные передачи) в 830 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.
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ХоккейСпортАртемий ПанаринЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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