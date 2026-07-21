Панарин раньше жил на 1000 рублей в год

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин заявил, что во времена учебы в спортивном интернате выживал на 1000 рублей в год, а также отметил, что с его желанием, злостью и голодом у него было невозможно выиграть конкуренцию в юном возрасте.