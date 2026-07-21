Рейтинг@Mail.ru
Онищенко назвал предотвратимые факторы риска развития рака - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 21.07.2026 (обновлено: 13:21 21.07.2026)
Онищенко назвал предотвратимые факторы риска развития рака

Онищенко назвал курение и инфекции предотвратимыми факторами риска развития рака

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курение, инфекции и потребление алкоголя являются предотвратимыми факторами риска развития онкологического заболевания.
  • 40% всех случаев онкологии появляются в результате факторов риска, которые можно избежать, в том числе 15% случаев связаны с курением.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Курение, инфекции и потребление алкоголя являются предотвратимыми факторами риска развития онкологического заболевания, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
В ходе пресс-конференции в Москве он рассказал, что сегодня 40% всех случаев онкологии появляются в результате факторов риска, которые можно избежать.
"Это 15% курения. Второй все-таки фактор - инфекции. Почему инфекции? Гепатит В, C, рак шейки матки вызывает вирусная этиология, против которой сейчас у нас должна появиться вакцина, но уже можно прививаться. На третьем месте стоит алкоголь", - сказал Онищенко.
Он добавил, что на развитие онкологического заболевания влияет ожирение и дефицит физической активности.
Санитарка ставит капельницу пациенту - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
ВОЗ предупредила о резком скачке случаев рака в Европе к 2050 году
20 июля, 06:22
 
ОбществоМоскваГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияСпецпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала