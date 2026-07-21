Онищенко назвал предотвратимые факторы риска развития рака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Курение, инфекции и потребление алкоголя являются предотвратимыми факторами риска развития онкологического заболевания.
- 40% всех случаев онкологии появляются в результате факторов риска, которые можно избежать, в том числе 15% случаев связаны с курением.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Курение, инфекции и потребление алкоголя являются предотвратимыми факторами риска развития онкологического заболевания, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
В ходе пресс-конференции в Москве он рассказал, что сегодня 40% всех случаев онкологии появляются в результате факторов риска, которые можно избежать.
"Это 15% курения. Второй все-таки фактор - инфекции. Почему инфекции? Гепатит В, C, рак шейки матки вызывает вирусная этиология, против которой сейчас у нас должна появиться вакцина, но уже можно прививаться. На третьем месте стоит алкоголь", - сказал Онищенко.
Он добавил, что на развитие онкологического заболевания влияет ожирение и дефицит физической активности.