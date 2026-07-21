Онищенко назвал болезни, которые "молодеют"

Краткий пересказ от РИА ИИ Диабет второго типа, деменция и заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще выявляют у людей молодого возраста.

За 30 лет заболеваемость раком среди людей до 50 лет выросла на 24%, что отчасти связано с улучшением ранней диагностики.

Профилактика "молодеющих" заболеваний включает правильное питание, регулярную физическую активность, контроль веса, отказ от вредных привычек и своевременные медицинские осмотры.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Диабет второго типа, деменция и заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще выявляют у людей молодого возраста, сообщил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Диабет второго типа раньше часто ассоциировался с людьми старше 40 лет, сейчас этот возраст снижается. За 30 лет заболеваемость раком молодых людей до 50 лет выросла на 24%. Тут играет роль ранняя диагностика: чем раньше выявляют, тем больше шансов излечить. Нейродегенеративные заболевания тоже молодеют - это болезнь Альцгеймера, деменция, они раньше были у очень пожилых людей. Сегодня деменция диагностируется пациентам моложе 50 лет", - сказал Онищенко на пресс-конференции в Москве

Он уточнил, что у молодых людей также чаще стали выявлять снижение плотности костной ткани, когда кости становятся хрупкими. Заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как остеохондроз и артрит, также стали характерными для людей более молодого возраста.

По его словам, такая ситуация обусловлена современными привычками человека. Так, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение, алкоголь, хронический стресс, недостаток сна, дефицит витаминов и минералов, неблагоприятные экологические факторы влияют на то, что многие недуги сейчас "молодеют".