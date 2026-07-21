Рейтинг@Mail.ru
Онищенко призвал россиян не выезжать за границу из-за риска инфекций - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 21.07.2026
Онищенко призвал россиян не выезжать за границу из-за риска инфекций

Онищенко призвал россиян не выезжать на отдых за границу из-за риска инфекций

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Онищенко призвал россиян не выезжать на отдых за границу из-за возможного риска инфекций.
  • Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Турецкой Республики и АТОР в связи с сообщениями о массовом отравлении и бактериальной инфекции у российских туристов.
  • Онищенко отметил, что возникновение различных осложнений и заболеваний после отдыха — частая ситуация, и призвал быть разумными при планировании отдыха, особенно при наличии хронических заболеваний.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости призвал россиян не выезжать на отдых за границу из-за возможного риска инфекций.
Ранее Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Турецкой Республики и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с сообщениями о массовом отравлении и бактериальной инфекции у российских туристов.
"К сожалению, это не редкий случай, когда наши туристы, находясь в Турции, зарабатывают на свои деньги еще и экзотические бактериальные инфекции. Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все", - сказал Онищенко.
Он также добавил, что возникновение различных осложнений и заболеваний после отдыха - частая ситуация. Академик призвал россиян быть разумными при планировании отдыха. Кроме того, не стоит выезжать за рубеж при наличии хронических заболеваний, напомнил он.
Салат-латук - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Назван вероятный источник вспышки инфекции со "взрывной" диареей в США
14 июля, 20:32
 
ТурцияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала