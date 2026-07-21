Онищенко призвал россиян не выезжать за границу из-за риска инфекций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Онищенко призвал россиян не выезжать на отдых за границу из-за возможного риска инфекций.
- Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Турецкой Республики и АТОР в связи с сообщениями о массовом отравлении и бактериальной инфекции у российских туристов.
- Онищенко отметил, что возникновение различных осложнений и заболеваний после отдыха — частая ситуация, и призвал быть разумными при планировании отдыха, особенно при наличии хронических заболеваний.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости призвал россиян не выезжать на отдых за границу из-за возможного риска инфекций.
Ранее Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Турецкой Республики и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с сообщениями о массовом отравлении и бактериальной инфекции у российских туристов.
"К сожалению, это не редкий случай, когда наши туристы, находясь в Турции, зарабатывают на свои деньги еще и экзотические бактериальные инфекции. Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все", - сказал Онищенко.
Он также добавил, что возникновение различных осложнений и заболеваний после отдыха - частая ситуация. Академик призвал россиян быть разумными при планировании отдыха. Кроме того, не стоит выезжать за рубеж при наличии хронических заболеваний, напомнил он.