Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артемий Панарин, российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз», рассказал о лечении приступа окулярной мигрени с помощью крепкого алкоголя во время матча НХЛ.
- Окулярная мигрень — форма мигрени, при которой возникают временные зрительные расстройства, Панарин страдал этим недугом с 15 лет.
- Панарин просил доктора команды возить с собой виски, так как лекарства не помогали, и во время матча против «Нью-Джерси» принял алкоголь при наступлении приступа.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин рассказал, как во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лечил приступ окулярной мигрени с помощью крепкого алкоголя.
Окулярная мигрень - форма мигрени, при которой возникают временные зрительные расстройства: мерцающие зигзаги, слепые пятна, вспышки света. По словам Панарина, он страдал этим недугом с 15 лет и однажды в ресторане выпил водки, после чего мигрень прошла.
"В "Рейнджерс" у нас доктор был, ему говорил: "Слушай, мне один раз водка помогла, давай виски возить маленькую бутылку, потому что если что, на игре мне ваши капли не помогают, мне бахнуть надо". Ну вот, играем против "Нью-Джерси". У меня начинается история эта, и я в полном шоке говорю: "Давай неси". А он до конца не верил, что этот день когда-то наступит. Он реально уже года два виски возил. Вот он принес и налил мне в баклашку, где не видно. Я сижу, виски пью спокойно, у нас игра идет. Я уже выходить не хочу. Вышел, хотел гол очень-очень сильно забить, для истории просто", - рассказал в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.
Панарину 34 года. До перехода в "Лос-Анджелес" в феврале 2026-го он с 2019-го играл в составе "Нью-Йорк Рейнджерс", а до этого также представлял "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 954 очка (330 голов + 624 результативные передачи) в 830 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.