Панарин в НХЛ лечил приступ мигрени крепким алкоголем

"В "Рейнджерс" у нас доктор был, ему говорил: "Слушай, мне один раз водка помогла, давай виски возить маленькую бутылку, потому что если что, на игре мне ваши капли не помогают, мне бахнуть надо". Ну вот, играем против "Нью-Джерси". У меня начинается история эта, и я в полном шоке говорю: "Давай неси". А он до конца не верил, что этот день когда-то наступит. Он реально уже года два виски возил. Вот он принес и налил мне в баклашку, где не видно. Я сижу, виски пью спокойно, у нас игра идет. Я уже выходить не хочу. Вышел, хотел гол очень-очень сильно забить, для истории просто", - рассказал в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.