"Динамо" из Владивостока усилилось американским защитником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский защитник Малик Ньюмэн стал игроком владивостокского "Динамо".
- "Динамо" из Владивостока выступит в Единой лиге ВТБ в сезоне 2026/27.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Американский защитник Малик Ньюмэн стал баскетболистом владивостокского "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба.
"Динамо" из Владивостока выступит в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27. Соответствующее решение было принято на совете лиги в июне.
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"Мы получили игрока звездного статуса по меркам Единой лиги ВТБ. Я до сих пор не верю, что Малик согласился. Мы много разговаривали последнюю неделю, и между нами возник человеческий контакт. Мы одинаково смотрим на многие вещи - как в игре, так и в жизни. Думаю, Владивосток не видел игрока такого класса со времен Вилли Дина, а это было аж 20 лет назад. Мы дали друг другу обещания по ряду важных моментов, и я с нетерпением жду нашей совместной работы", - заявил главный тренер клуба Эдуард Сандлер.
Ньюмэн в 2014 году стал чемпионом мира среди игроков не старше 17 лет в составе сборной США и был признан самым ценным игроком турнира. В 2020 году защитник играл в НБА за "Кливленд Кавальерс", после чего продолжал карьеру в чемпионатах Турции, Израиля, Китая и Италии.
В Единой лиге ВТБ американец выступал в составе саратовского "Автодора". В сезоне-2022/23 он стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, был признан самым ценным игроком февраля и принял участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ. В прошедшем сезоне Ньюмэн в 20 матчах за "Автодор" набирал в среднем за игру 17 очков, 3,1 подбора и 2,4 передачи. В апреле саратовский клуб в одностороннем порядке расторг контракт с американским защитником из-за найденного в организме спортсмена запрещенного психоактивного вещества.
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