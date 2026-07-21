"Динамо" из Владивостока усилилось американским защитником

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский защитник Малик Ньюмэн стал игроком владивостокского "Динамо".

"Динамо" из Владивостока выступит в Единой лиге ВТБ в сезоне 2026/27.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Американский защитник Малик Ньюмэн стал баскетболистом владивостокского "Динамо", сообщается в Американский защитник Малик Ньюмэн стал баскетболистом владивостокского "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба.

"Мы получили игрока звездного статуса по меркам Единой лиги ВТБ. Я до сих пор не верю, что Малик согласился. Мы много разговаривали последнюю неделю, и между нами возник человеческий контакт. Мы одинаково смотрим на многие вещи - как в игре, так и в жизни. Думаю, Владивосток не видел игрока такого класса со времен Вилли Дина, а это было аж 20 лет назад. Мы дали друг другу обещания по ряду важных моментов, и я с нетерпением жду нашей совместной работы", - заявил главный тренер клуба Эдуард Сандлер.

Ньюмэн в 2014 году стал чемпионом мира среди игроков не старше 17 лет в составе сборной США и был признан самым ценным игроком турнира. В 2020 году защитник играл в НБА за "Кливленд Кавальерс", после чего продолжал карьеру в чемпионатах Турции, Израиля, Китая и Италии.